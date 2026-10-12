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Endonezya'da Semeru Yanardağı harekete geçti! Küller 900 metreye ulaştı

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Endonezya'da Semeru Yanardağı harekete geçti! Küller 900 metreye ulaştı
Başlık ResmiEndonezya'da Semeru Yanardağı harekete geçti! Küller 900 metreye ulaştı

Endonezya'nın Java Adası'ndaki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada kül bulutu 900 metre yüksekliğe ulaştı. Bölgede 6 saat içinde 31 volkanik deprem kaydedilirken, yanardağın alarm seviyesi 3 olarak açıklandı.

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Endonezya'ya bağlı Java Adası'nın doğusunda, Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında bulunan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, yerel saatle 06.19'da meydana gelen patlama yaklaşık 110 saniye sürdü. Patlama sırasında yükselen kül bulutu 900 metre yüksekliğe ulaştı.

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6 SAATTE 31 VOLKANİK DEPREM

Semeru Yanardağı'nda 6 saatlik sürede 31 volkanik deprem kaydedildi. Endonezya'nın alarm sisteminde yanardağın tehlike düzeyi 3. seviye olarak sınıflandırılıyor.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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