Erdoğan'dan Esad mesajı: Her an davet edebiliriz

Almanya’da millî maçı izledikten sonra yurda dönen Cumhurbaşkanı, Suriye ile normalleşme sürecinde son durumu anlattı “İlişkiler eskisi gibi olabilir” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçını izlediği Almanya ziyaretinin ardından yurda dönerken uçakta, gündemle ilgili açıkmalarda bulundu. Suriye ile normalleşme yolunda önemli mesajlar veren Erdoğan, Beşar Esad’ı her an Türkiye’ye davet edebileceklerini söyleyerek “Türkiye-Suriye ilişkilerinde o eski günlere dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan gündemle ilgili şu mesajları verdi:

DÜŞMAN DEĞİLDİK

Şu anda Suriye’den gelmiş 3 milyonu aşkın mülteci ülkemizde yaşıyor. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk.

PUTİN DE İSTİYOR

Biz, davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin’in yaklaşımları var.

ATEŞKES ANBEAN

“Gazze konusunda iki üç gündür ciddi manada olumlu bazı gelişmeler var. MOSSAD’ın başındaki şahsın Doha’da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeler söz konusu. Görüşmelerde daimî ateşkesi öngören bazı olumlu adımlar atıldı. Artık ateşkes için ‘anbean’ diyorlar. Yani oradan isabetli bir haber gelebilir. Ama bütün mesele Netanyahu’nun tavırları.

İSRAİL’E BASKI ARTMALI

İsrail, bu katliamları devam ettirmek noktasında ayak diremeyi artık bırakmalı ve bu insanlık dışı saldırıları sonlandırmalıdır. Bu konuda uluslararası toplumun ve özellikle Batılı ülkelerin İsrail’e yönelik baskılarını artırması şarttır. Bugüne kadar saldırıda direten, katliamları sürdüren İsrail’dir.

BARIŞTAN YANAYIZ

ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, bu noktada İsrail’e verdikleri destekten vazgeçmelidir. Türkiye, ilk andan itibaren barıştan yana olmuştur. Türkiye bu çatışmaların sona ermesi gerektiğini, 1967 sınırlarında iki devletli çözümün kalıcı barışı sağlayacağını en yüksek sesle dile getiren ülkedir.

STARMER’A TEBRİK

İngiliz İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ı da henüz tebrik için arayamadım. Şimdi döner dönmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi onu da aramak olacak. Avrupa Birliği’nden ayrılmış bir ülke olarak tekrar katılmayı düşünmediğini söylüyor. ‘Bundan sonra Türkiye-İngiltere ilişkilerini nereye vardırırız?’ bunları da konuşacağız.

ÇIKARLARIMIZ ÖNEMLİ

Biz, iktidarımız döneminde gerek İşçi Partili gerek Muhafazakâr Partili başbakanlarla çalıştık. Önemli olan iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda çalışmalar ortaya koymaktır. Yeni dönemde de müttefikimiz İngiltere ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzde önemli gündem başlıkları var.

TOKADI ATTIK

Kayseri’deki olaylarda ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. Onlar ne kadar bu işi karıştırmaya gayret ederlerse etsinler, zaten biz güçlü bir devlet olarak bunlara gereken tokadı anında attık. Bundan sonra da atmaya devam ederiz.

AKILLI OLSUNLAR

Türkiye, PKK’yı, PYD’yi, KCK’yı, FETÖ’yü nasıl çökerttiyse, bunları da çökertir. Ama yeter ki bizim içimizdeki siyasetçiler bu noktada akıllı hareket etsin. Artık biliyorsunuz ana muhalefet diye bir şey kalmadı. Sürekli kışkırtıcılık yapıyorlar, mültecilerle uğraşıyorlar.

O CEZA MERİH'E DEĞİL TÜRK MİLLETİNE

UEFA’nın Merih Demiral’a ceza vermesinin izahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar. millî takımımız kendilerine yapılan haksızlığa cevaplarını, sahada oynadıkları muhteşem futbolla verdiler.

BOZKURT işaretini yapan Merih’e verilen bu ceza, Merih’in şahsına değildir. Aslında Türkiye’nin millet olarak yapısına dönük verilmiş bir cezadır.

STATTA, Berlin caddelerini izlerken gururlandık, onurlandık. Gözlerimizi yaşartan bir kardeşlik iklimi vardı.

ARTIK 2026’da Dünya Kupası, 2028’de Avrupa Şampiyonası var. Bu genç ekiple, yönetim kadrosuyla netice alınabileceğine inanıyorum.

ARDA tabii şu anda 19 yaşında. Allah gerçekten kendisine çok farklı kabiliyetler de verdi. Hele hele duran toplarda, geriye attığı kornerlerde Arda müthişti.

HOCAMIZ bize derdi ki, ‘oğlum topu yiyeceksiniz.’ Top yenir mi? Yani hırsını ortaya tam manasıyla koyacaksın. Şimdi mesela Ferdi’de bu var.

YERLİ futbolcularımızın önünü açmak lazım. Ben çok fazla yabancının olmasını millî futbolumuz için doğru bulmuyorum. Yoksa futbolcu nasıl yetişecek?

HATASIZ insan olmayacağı gibi hatasız teknik direktör de olmaz. Montella bir defa kendini zaten ispatlamış bir insan. Neymiş? ‘Değişiklikleri zamanında yapmamış.’ Galip geldiği zaman Montella iyi, mağlubiyette kötü. Bunlar şık şeyler değil.