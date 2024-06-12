Erken seçim kararı almıştı! Macron'dan aşırı sağa karşı ittifak çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron istifa tartışmalarına son noktayı koydu! 'Sonuç ne olursa olsun' diyerek açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron istifa tartışmalarına son noktayı koydu! 'Sonuç ne olursa olsun' diyerek açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerini aşırı sağın kazanmasını engellemek için erken seçim kararı aldığını belirterek, "İktidarın anahtarını aşırı sağa vermek istemiyorum" dedi.

Fransa, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iktidar partilerinin büyük hezimet yaşaması ile sarsıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclisi feshetti ve erken seçim kararı aldı.

Ulusal Meclisin feshedilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Macron, Ulusal Birlik Partisi (RN) ve Boyun Eğmeyen Fransa’ya (LFI) sert eleştirilerde bulundu. Macron, yenildiğini düşünmediğini belirterek seçim kampanyasını yürütmeyeceğini söyledi.

Aşırı sağın 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasını engellemek için erken seçim çağrısı yaptığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "2027'de iktidarın anahtarlarını aşırı sağa vermek istemiyorum" dedi.

"AŞIRI SAĞA KARŞI HAREKETE GEÇME ZAMANI"

Fransızların yarısının seçimlerde aşırı görüşteki partilere oy verdiğinde ve mecliste göreceli çoğunluk elde ettiklerinde hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyeceğini belirten Macron, "Bu, onlara saygı göstermemek ve onları duymamaktır. Öfkelerine ve acil durumlarına cevap verebilecek bir hükümet olmasını istiyorum. İnsanlar aşırı sağdan bir başkanın gelmesinden korkuyorlarsa şimdi harekete geçmelerinin tam zamanı" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ ANAYASAYI YENİDEN OKUMAYA DAVET EDİYORUM"

Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ile seçim sürecinde tartışma gerçekleştirmeyeceğini ifade eden Macron, "Bu netleştirme teklifini Avrupa seçimlerinden önce yaptım. Çünkü kendisi (Le Pen) bunu önermişti. Ancak buna yanaşmadı. Anlıyorum ki Sayın Le Pen başkanlık seçimlerini yeniden oynamak ve ardından benim istifa etmem gerektiğini söylemek istiyor. Kendisini Anayasayı yeniden okumaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.