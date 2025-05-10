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Ermenistan'dan yeni provokasyon: Azerbaycan mevzilerini bombaladı

Kaynak: Dış Haberler
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Ermenistan&#039;dan yeni provokasyon: Azerbaycan mevzilerini bombaladı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ermenistan ordusu, sabah saatlerinde Chyambaryak yönünden Azerbaycan mevzilerine yönelik ağır silahlarla saldırı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 10 Mayıs günü saat 11:50'de Ermenistan silahlı kuvvetleri, Chyambaryak yönünden Azerbaycan Ordusu mevzilerini  hedef aldı. Yapılan saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Ermenistan'ın provokatif hamlesi bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı.

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Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'nun Khanazakh yerleşimi yönünde ateş açtığını ve bir konuta zarar verdiğini iddia eden bir açıklama yayımladı. Ancak Azerbaycan tarafı, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve uluslararası toplumda yanlış bir algı oluşturma amacı taşıdığını iletti.

Azerbaycan Ordusu yetkilileri, hiçbir zaman sivil halka ve sivil yapılara ateş açmadıklarını vurgulayarak, Ermenistan'ın dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü açıkladı. Bölgedeki saldırılara sadece misilleme önlemleriyle karşılık verildiği ifade edildi.

"PAŞİNYAN'IN AÇIKLAMALARI SAMİMİYETTEN UZAK"

Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz günlerde "Ermenistan ile Azerbaycan arasında savaş değil, barış olacak" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Paşinyan, iki ülke arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma taslağı üzerinde mutabakat sağlandığını iddia etti. Ancak Paşinyan'ın barış vurgusu yaptığı saatlerde Ermenistan Ordusu'nun Chyambaryak yönünden Azerbaycan mevzilerini bombaladı.

Kaynak: Dış Haberler

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