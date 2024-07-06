Esad'ın danışmanı şüpheli kazada hayatını kaybetti

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın danışmanlarından Luna El Şibil, trafik kazasında hayatını kaybetti. Şibil'in ölümü, "Kaza mı suikast mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı resmi X hesabından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Esad'ın danışmanlarından Luna El Şibil'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Şansölye Luna El Şibil trajik bir kazada hayatını kaybetti. Şibil geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı'nda Siyaset ve Medya Ofisi Direktörü olarak görev yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve ardından Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur... Cumhurbaşkanlığı ailesi ve sevenlerine en içten taziyelerini sunar." ifadeleri yer aldı.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR VAR

Öte yandan Şibil'in trafik kazasında ölmesi bazı çevreler tarafından kuşkuyla karşılandı. Kazanın; özellikle Suriye ve Türkiye arasında yeni bir diyalog zemininin gündeme geldiği, Erdoğan ve Esad arasında olası bir görüşmenin dillendirildiği bir döneme gelmesi kafalarda soru işaret oluşturdu.