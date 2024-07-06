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Diyarbakır’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! 2 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! 2 kişi öldü
Diyarbakır, Saldırı, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dün gece Diyarbakır-Bingöl karayolunda seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Dün saat 21.00 sıralarında Diyarbakır-Bingöl karayolu 28. kilometresinde seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, aynı istikamette plakası ve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 1’i çocuk, 1’i kadın 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! 2 kişi öldü - 1. Resim

DURUMU KRİTİK

112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı 1’i çocuk 3 kişiden Hebun Fahrioğlu ile Reşit Akyol kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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