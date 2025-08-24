Eski Başbakan hakkında tutuklama talebi! Asya ülkesi çalkanıyor

Güney Kore'de Aralık ayında patlak veren sıkıyönetim krizine ilişkin soruşturma, ülkenin üst düzey isimlerini hedef almaya devam ediyor.

Özel savcılar, eski Başbakan Han Duck-soo’nun tutuklanması için mahkemeye başvurdu.

'SIKIYÖNETİME YARDIM VE YALANCI TANIKLIK' SUÇLAMASI

Savcılar, Han Duck-soo’yu, görevde olduğu dönemde eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol’e sıkıyönetim ilanı sürecinde yardım ve yataklık yapmakla suçluyor. Ayrıca, Han'ın soruşturma sırasında yalancı şahitlik yaptığı da iddialar arasında.

Savcılık sözcüsü Park Ji-young, Han hakkında sunulan tutuklama talebini kamuoyuna duyurdu.

GÖREVDEN ALINAN CUMHURBAŞKANININ ARDINDAN GEÇİCİ LİDER OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere, eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Nisan ayında başarısız bir sıkıyönetim girişimi nedeniyle görevden alınmıştı. Bu süreçte Han Duck-soo, geçici cumhurbaşkanı olarak göreve gelmişti.

Han, daha sonra Haziran ayındaki başkanlık seçimlerinde aday olmak üzere görevinden istifa etmiş, ancak muhafazakâr bloktaki ayrışmalar nedeniyle yarıştan çekilmişti.

SAVCILAR SORGULADI, KAMUOYUNA KONUŞMADI

Reuters'ın aktardığına göre, Han Duck-soo son haftalarda savcılar tarafından sıkıyönetim davası kapsamında birden fazla kez sorgulandı. Ancak Han, basın mensuplarının yönelttiği soruları cevapsız bıraktı.