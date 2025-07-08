David Mabuza hayatını kaybetti! Ülkede 6 gün ulusal yas ilan edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 3 Temmuz'da vefat eden eski cumhurbaşkanı yardımcısı David Mabuza için 6 günlük ulusal yas ilan edildi.

Geçen hafta 64 yaşında hayata gözlerini yuman Mabuza'nın naaşı 12 Temmuz'da Mpumalanga eyaletinde düzenlenecek resmi cenaze töreniyle defnedilecek.

6 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın Mabuza için 7-12 Temmuz tarihlerinde ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Güney Afrika siyasetinin öne çıkan figürlerinden biri olan Mabuza, 2018-2015 yıllarında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almıştı.