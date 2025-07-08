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David Mabuza hayatını kaybetti! Ülkede 6 gün ulusal yas ilan edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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David Mabuza hayatını kaybetti! Ülkede 6 gün ulusal yas ilan edildi
Güney Afrika, Ulusal Yas, Ölüm, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cenaze, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 3 Temmuz'da vefat eden eski cumhurbaşkanı yardımcısı David Mabuza için 6 günlük ulusal yas ilan edildi.

Geçen hafta 64 yaşında hayata gözlerini yuman Mabuza'nın naaşı 12 Temmuz'da Mpumalanga eyaletinde düzenlenecek resmi cenaze töreniyle defnedilecek.

6 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın Mabuza için 7-12 Temmuz tarihlerinde ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Güney Afrika siyasetinin öne çıkan figürlerinden biri olan Mabuza, 2018-2015 yıllarında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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