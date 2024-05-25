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Eski vekilden İsrail'e tepki! Temsilciler Meclisine Filistin bayrağı astı

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Dünya Haberleri

İtalya’da eski milletvekili Stefano Apuzzo, Temsilciler Meclisinin balkonuna Filistin bayrağı asarak “Gazze’de 35 bin kişi öldü. Artık yeter” dedi.

İtalyan Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sebebiyle protestoya sahne oldu.

Yeşiller Partisinden 1992-1994 yıllarında milletvekilliği yapan ve hâlihazırda gelecek ay yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Yeşiller ve Sol İttifaktan aday olan Apuzzo, Roma’da Temsilciler Meclisinin bulunduğu Montecitorio Sarayı’nın ön cephesindeki pencerelerden balkona çıkarak, buraya iki Filistin bayrağı astı.

"GAZZE'DE 35 BİN ÖLÜM VAR, ARTIK YETER"

Apuzzo “Gazze’deki soykırımda İtalyan silahları kullanılmasına yeter. Gazze’de 35 bin ölüm var. Artık yeter. Hem de İtalyan silahlarıyla 35 bin ölüm var Gazze’de” diye bağırdı.

Düzenleyen:  - Dünya
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