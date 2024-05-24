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Filistinli yönetmene Cannes’da alkış

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filistinli yönetmene Cannes’da alkış

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filistin kökenli yönetmen Mahdi Fleifel, ilk uzun metraj filmi “To a Land Unknown” ile büyük alkış aldı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Filistin kökenli yönetmen Mahdi Fleifel’in ilk uzun metraj filmi “To a Land Unknown”, Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı.

Atina’da mahsur kalan iki Filistinli mültecinin çarpıcı hikâyesini merkezine alan film, gösterim sonrasında seyirciler tarafından uzun müddet ayakta alkışlandı.

Seyircilerden bazıları Filistin bayrağı açarak Gazze’de yaşanan insanı dramı protesto etti. Batılı film eleştirmenleri de eser hakkında pozitif yorumlarda bulundu.

Variety’de çıkan yazıda Fleifel’in filmi için “Kendinden emin, öfkeli ve tamamen gerçekleşmiş bir dram” ifadesine yer verildi. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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