Euroya geçiş küçük işletmeciyi vurdu! Yazar kasa işlemleri 140 euroya kadar çıktı, esnaf mağdur oldu

Bulgaristan'da Ulusal Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Başkanı Eleonora Negulova, Bulgar Ulusal Radyosu’na verdiği röportajda, euroya geçiş sürecinde küçük üreticilerin, tacirlerin ve aile işletmelerinin karşılaştığı zorluklardan bahsetti.

Negulova, genellikle dış muhasebe hizmetlerine bağımlı olan bu küçük işletmelerin, fiyatlarını hem leva hem de euro cinsinden duyurabilmek ve yazar kasalarını buna uygun şekilde güncelleyebilmek için ek zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

MALİYET 140 EUROYA KADAR ÇIKTI

Negulova, geçiş sürecinde tanınan iki aylık ek sürenin, finansal ve insan kaynağı açısından önemli yükler üstlenecek olan bu işletmeler için kritik olduğunu belirtti. Yazar kasa ayarlama işlemlerinin cihaz başına 200 ila 280 leva (100-140 euro) arasında değişen maliyetler doğurduğunu ve bu giderlerin tamamen işletmelerin kendi cebinden karşılandığını söyledi.

ÜLKEDE FİYAT ARTIŞLARI YAŞANACAK MI?

Ayrıca personelin, stok ve işlemleri iki para biriminde de doğru şekilde raporlayabilmesi için eğitilmesi gerektiğini ifade etti. Tüm bu zorluklara rağmen, bu uyum sürecinin fiyat artışına yol açmamasını umduğunu dile getirdi.

Negulova’ya göre, tacirler ile müşteriler arasındaki güvenin korunması hayati önem taşıyor. Küçük işletmelerin büyük ölçüde müşteri güvenine bağlı olduğunu belirten Negulova, geçişin sorunsuz ilerlemesi için bu maliyetleri üstlenmeye istekli olduklarını ve bu şekilde endişelerin yönetilebilir olduğunu göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

AĞIR CEZALAR "KATLANILAMAZ"

Bulgaristan merkezli Novinite haber sitesine göre, Negulova, Euroya Geçiş Yasası’ndaki değişikliklerde öngörülen ağır cezaları ise “katlanılmaz” olarak nitelendirdi.

İlgili Haber Avroya geçiş kabusa mı dönüşüyor? İşletmelere 25 milyon avroluk sarsıcı yük

Tüketiciyi Koruma Komisyonu, Rekabetin Korunması Komisyonu ve Ulusal Gelir Ajansı gibi farklı kamu kurumlarının oluşturduğu yoğun idari baskıya dikkat çekti. Küçük işletmelerin, hatalı işlemlerden kaçınmak için ciddi bir hazırlık ve eğitim sürecine yatırım yaptığını, aksi halde bu cezaların işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesini tehdit edebileceğini ifade etti.

Son olarak Negulova, tüketicilere, haksız fiyatlandırılan ürünleri satın almayarak piyasalardaki dürüst olmayan uygulamaları caydırma çağrısında bulundu. “En büyük denetim tüketicinin elindedir” sözleriyle tüketici gücünün önemini vurguladı.