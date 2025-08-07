Avroya geçiş kabusa mı dönüşüyor? İşletmelere 25 milyon avroluk sarsıcı yük

Bulgaristan’ın euro bölgesine geçiş süreci kapsamında, işletmelerin yazar kasalarını hem leva hem de euro para birimini gösterecek şekilde güncellemesi gerekiyor.

Bu dönüşümün işletmelere maliyeti yaklaşık 50 milyon leva olacak. İşverenler, 8 Ekim tarihine kadar tüm yazar kasaların her iki para birimini de gösterecek şekilde hazır olacağını garanti etti.

HARCAMA ZORUNLULUĞU MALİTEYLİ VE SARSICI

BT (bilişim teknolojileri) sektörü, yazılım tarafında büyük bir sorun yaşanmadığını bildirirken, eski model cihazların güncellenmesi konusunda zorluklar yaşanabileceği belirtiliyor.

Bu cihazların manuel olarak güncellenmesi gerektiği için, yetkili servis merkezleri zamanlama açısından sıkıntı yaşanabileceğini öngörüyor.

KÜÇÜK İŞLETME SAHİPLERİ ENDİŞELİ

Bulgaristan merkezli haber sitesi Novinite'den edinilen bilgilere göre, küçük işletme sahipleri ise sürecin maliyeti ve karmaşıklığı nedeniyle endişeli.

İki mağazası bulunan Krasimira Bozukova, yazar kasalarının bugün çevrim içi olarak güncelleneceğini, sistemin otomatik olarak euro birimini entegre edeceğini ve ardından bir fiş çıktısını beklediklerini belirtti. Ancak her cihaz için yaklaşık 120 leva (yaklaşık 60 euro) güncelleme ücreti alınması, küçük işletmeler için önemli bir mali yük oluşturuyor.

460 BİN CİHAZ GÜNCELLENECEK

Bulgaristan genelinde güncellenmesi gereken yaklaşık 460 bin yazar kasa bulunuyor. İş dünyası temsilcileri, cihaz başına maliyetin 50 ila 100 leva arasında değiştiğini ve toplam maliyetin yaklaşık 50 milyon leva olacağını öngörüyor. Bulgaristan Sanayi Sermayesi Derneği (AICB) İcra Direktörü Dobrin Ivanov, bu maliyeti "olağanüstü ve bütçelerde öngörülmeyen bir gider" olarak nitelendirse de, euroya geçişin uzun vadeli faydalarının bu harcamayı haklı çıkardığını vurguladı.

İKİ AYLIK UYUM SÜRESİ TANINDI

Hükûmet, işletmelere bu geçiş için iki aylık bir geçiş süreci tanıdı. 8 Ekim’e kadar fişlerde hem leva hem euro yazılması durumunda ceza kesilmeyecek, yalnızca yazılı uyarı verilecek. Ivanov bu sürenin işletmeler için büyük bir rahatlama olduğunu ve tüm yasal zorunlulukların bu sürede yerine getirilebileceğini söyledi.

TEKNİK ZORLUKLAR ESKİ CİHAZLARDA YOĞUNLAŞIYOR

Bulgar Yenilikçi Teknolojiler İşverenler Derneği (BRAIT) Başkanı Dobroslav Dimitrov, teknik açıdan yazılım güncellemelerinin kolay olduğunu ancak sistem çeşitliliğinin süreci zorlaştırdığını belirtti. Yeni nesil cihazlar çevrim içi hızlıca güncellenebilirken, eski modellerde manuel işlemler gerektiği için zaman alıyor. Dimitrov, birçok eski cihazın ilk tarihlere yetişemeyebileceğini, ancak bu birikimin zamanla çözüleceğini ifade etti.

Şu an itibarıyla yazar kasaların yalnızca yüzde 55’i euro işlemlerini destekleyecek şekilde güncellenmiş durumda. Bu da önümüzdeki aylarda yapılması gereken büyük bir çaba olduğunu ortaya koyuyor.