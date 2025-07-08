Euroya geçişte büyük adım! Bulgaristan referandum engelini aştı

Avrupa Parlamentosu’nun ezici desteğiyle Sofya yönetimi euro hayaline bir adım daha yaklaştı. Ülkede milliyetçi partilerin referandum resti üçüncü kez boşa çıkarken gözler şimdi Brüksel’deki kritik onaya çevrildi. 2026’da euroya geçiş için geri sayım hızlandı.

Avrupa Parlamentosu, Bulgaristan’ın euro bölgesine katılmasını onaylayarak Sofya yönetiminin ortak para birimine geçiş sürecinde en kritik eşiklerden birini geçti.

Salı günü Strazburg’da yapılan oylamada milletvekilleri Bulgaristan’ın 1 Ocak 2026’da euroya geçmesini öngören raporu ezici çoğunlukla kabul etti.

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EZİCİ DESTEK: 531 EVET OYU

Oylamada 531 milletvekili lehte, 69’u aleyhte, 79’u ise çekimser oy kullandı. Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi Bulgar vekil Eva Maydell’in hazırladığı rapor, Bulgaristan’ın euro bölgesine entegrasyonu için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Ancak karar henüz nihai değil. Tüm gözler bugün Brüksel’de yapılacak kritik toplantıya çevrildi. 27 AB üyesinin maliye bakanları, Bulgaristan’ın euroya geçişini resmen onaylayacak üç önemli yasal düzenlemeyi görüşecek.

SON KARAR BRÜKSEL'DE

Brüksel’de alınacak kararlar arasında Bulgaristan’ın euroyu resmi para birimi olarak kabul etmesi, önceki yakınsama istisnasının kaldırılması ve lev-euro döviz kurunun sabitlenmesi bulunuyor. İlk iki düzenleme için nitelikli çoğunluk oyu gerekecek. Ancak sabit kur anlaşması için oybirliği gerekiyor.

Bulgaristan Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova, tüm üye ülkelerin bu sürece tam destek vereceğini belirterek onayın çıkacağından emin olduklarını söyledi.

REFERANDUM KRİZİ AŞILDI

Euroya geçiş Bulgaristan'da iç politikada da gerilime yol açmıştı. Milliyetçi Revival Partisi ve Greatness Partisi’nin öncülüğünde düzenlenmek istenen euroya geçişi durdurmaya yönelik ulusal referandum talebi üçüncü kez başarısız oldu. Meclis oturumunun önerinin oylanabilmesi için uzatılmaması, referandum sürecini fiilen durdurdu.

Avrupa Parlamentosu'nda oylamadan kısa süre önce, Revival Partisi’nden Rada Laykova çıkar çatışması iddialarıyla kararı ertelemeye çalıştı. Ancak bu girişim reddedildi ve oylama planlandığı gibi devam etti.

"GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

GERB Milletvekili Alexander Ivanov, ülkenin euro bölgesine katılımının artık geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunu vurguladı. Parlamento onayı ve referandum girişimlerinin engellenmesi sonrası Bulgaristan’ın euroya geçişi için geri sayım hızlandı.

EURO BÖLGESİ'NE DOĞRU ADIM ADIM

Parlamentonun onayı sonrası Bulgaristan, Avrupa Birliği ile daha derin entegrasyon yolunda en önemli adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Brüksel’deki oylama tamamlandıktan sonra Bulgaristan’ın 2026 başından itibaren euro kullanmaya başlaması kesinleşecek.