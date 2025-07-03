Bulgaristan'da euroya geçişte sancılı süreç! Referandum üçüncü kez reddedildi

Bulgaristan’da euroya geçişin ertelenmesine yönelik ulusal referandum düzenlenmesi girişimi üçüncü kez başarısız oldu. Referandum talebi, milliyetçi “Revival” partisi tarafından, “Greatness” partisinin desteğiyle sunulmuştu. GERB Milletvekili Alexander Ivanov, Bulgaristan’ın Euro Bölgesi’ne katılımının geri dönüşü olmadığını belirtti.

Komşu ülke Bulgaristan'da euroya geçiş süreci devam ediyor.

Bulgaristan’da euroya geçişin ertelenmesine yönelik ulusal referandum düzenlenmesi girişimi üçüncü kez başarısız oldu. Ulusal Meclis oturumu, önerinin oylanabilmesi için uzatılmayarak girişim bir kez daha engellendi.

Ret oyu veren partiler arasında GERB, We Continue the Change–Democratic Bulgaria (WCC-DB) ve Hareketi Haklar ve Özgürlükler–Yeni Başlangıç (DPS-Peevski) yer aldı.

Bulgaristan merkezli "Novinite" haber sitesinden edinilen bilgilere göre, referandum talebi, milliyetçi “Revival” partisi tarafından, “Greatness” partisinin desteğiyle sunulmuştu. Önerilen soru, Bulgar levinin 2043 yılına kadar tek resmi para birimi olarak kalmasını onaylayıp onaylamadıkları yönündeydi. Ancak, öneri Meclis gündemine eklenmesine rağmen, iktidar partilerinin oturumu uzatmaması nedeniyle oylamaya sunulamadı.

EUROYA GEÇİŞTİ REFERANDUM KRİZLERİ

GERB ve WCC-DB temsilcileri, referandumun yasal ve anayasal engeller nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini savundu. Meclis Başkanı Natalia Kiselova, “Ulusal Meclis, yetkisinde olmayan bir konuda karar verebilir mi? Kısa cevap: hayır” dedi.

Kiselova, konunun Bulgaristan’ın Euro Bölgesi üyeliği taahhütlerini içeren uluslararası anlaşmalar kapsamında olduğunu belirtti. “Bulgaristan devleti, ortaklarının gözünde küçük düşmek lüksüne sahip değil” ifadelerini kullandı.

GERB Milletvekili Alexander Ivanov, Bulgaristan’ın Euro Bölgesi’ne katılımının geri dönüşü olmadığını belirterek, “1 Ocak 2026 tarihinden sonra Bulgar vatandaşları ve işletmeleri Euro Bölgesi’ne katılımın faydalarını görecek. İnsanların korkuları üzerinden oynanan oyuna karşın yoksullaşmayacaklar, aksine daha fazla kaynağa sahip olacaklar” dedi.

"GÜÇ GASPI" İTHAMLARI

Muhalefet partileri ise iktidar koalisyonunu oylamadan kaçınmakla sert şekilde eleştirdi.

“Revival”, “Greatness” ve MECH milletvekilleri, çoğunluğu demokratik ilkelerden vazgeçmekle suçladı. Bir muhalefet milletvekili, “Referandum demokrasiye tehdit değil, tam tersine demokrasiye sahip çıkmaktır” diye konuştu. Başka bir milletvekili ise, “Böyle bir durumda referandum yapılamıyorsa, neden bu işi yapıyoruz? Neden yasaklamıyorsunuz? Bu güç gaspıdır” dedi.

"YİNE BORÇ İÇİNDE KALACAĞIZ"

Eleştiriler, euroya geçişin Bulgar vergi mükelleflerine finansal yük getireceği yönündeki iddialarla da yoğunlaştı. Muhalefetten bir milletvekili, “Yeni borç yükleriyle karşılaşacağız. Fransız, İtalyan ve İspanyol ekonomilerini kurtaracağız. Nereye gidiyoruz, anlıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

GERB milletvekili Toma Bikov ise tartışmalarda Cumhurbaşkanı Rumen Radev’i suçladı. Bikov, Radev’in euro konusundaki tutarsız tavrının siyasi gerilime yol açtığını savundu. “Bu tartışma Radev’in eylemlerinin sonucudur. Böyle bir ülke delilik evi gibi görünüyor” dedi.

Başarısız oylama sonrası referandumun akıbeti belirsizliğini koruyor. İktidar partileri girişime karşı tutumunu sürdürürken, milliyetçi ve popülist gruplar euroya geçiş karşıtı kampanyalarını sürdürüyor.