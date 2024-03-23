Filistin lideri Abbas, İsrail'i işaret etti! Gazze'de 'kasten salgın' iddiası

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı abluka ile bölgeyi kasten susuz bıraktığını belirten Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bunun bölgede salgın hastalıklara yol açtığını söyledi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde zulmü devam ediyor. Bölgede açlık ve susuzluk baş gösterirken, bombardıman ve saldırılar kadar bu faktörler nedeniyle de can kayıpları yaşanmaya başlandı.

'Dünya Su Günü' dolayısıyla açıklamada bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bölgedeki insanlık suçuna dikkat çekti.

"FİLİSTİN HALKI İNSANLIK DIŞI SUÇLARA MARUZ KALIYOR"

"Bu yıl Dünya Su Günü'nde, Gazze'deki Filistin halkı, dünyanın daha önce görmediği bir şekilde, işgalin en iğrenç biçimde insanlık dışı suçlarına maruz kalıyor" ifadelerini kullanan Abbas, İsrail'in çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlı binlerce sivili öldürdüğünü hatırlattı.

Gazze'deki Filistin halkının İsrail'in bombardımanı altında su bulmak için saatlerce kuyruğa girdiğine dikkati çeken Abbas, "Kanalizasyon sistemini bozan ve atık suyu taşıran İsrail, Gazze'yi kasten susuz bırakarak salgın hastalığa yol açıyor" ifadesini kullandı.

Abbas, İsrail'in Gazze'deki su ve arıtma sistemlerini kasten tahrip ettiğini söyledi ve Gazze'de yaşayan insanların Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği su sınırının yüzde 2,5'ine ve hayatta kalma seviyesinin yüzde 20'sine erişebildiğini kaydetti.