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Haberler > Dünya > ABD'nin 'Gazze'de ateşkes' tasarısına Rusya ve Çin'den veto

ABD'nin 'Gazze'de ateşkes' tasarısına Rusya ve Çin'den veto

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;nin &#039;Gazze&#039;de ateşkes&#039; tasarısına Rusya ve Çin&#039;den veto

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısı Rusya ve Çin'in veto etmesi sonucu reddedildi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısı Rusya ve Çin'in veto etmesi sonucu reddedildi.

Detaylar birazdan...

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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