ABD'nin 'Gazze'de ateşkes' tasarısına Rusya ve Çin'den veto

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 16:30 - Güncelleme: 22 Mart 2024 16:33 - Güncelleme:

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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısı Rusya ve Çin'in veto etmesi sonucu reddedildi.