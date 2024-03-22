ABD'nin 'Gazze'de ateşkes' tasarısına Rusya ve Çin'den veto
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısı Rusya ve Çin'in veto etmesi sonucu reddedildi.
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısı Rusya ve Çin'in veto etmesi sonucu reddedildi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi