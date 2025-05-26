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Filistinli Nasser kardeşler Cannes’dan ‘En İyi Yönetmen’ ödülüyle döndü

Kaynak: Dış Haberler
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Filistinli Nasser kardeşler Cannes’dan ‘En İyi Yönetmen’ ödülüyle döndü
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Gazze'nin kuşatma altındaki sokaklarından yükselen bir sinema sesi, dünya sahnesinde yankı buldu. Filistinli yönetmen kardeşler Tarzan ve Arab Nasser, Cannes Film Festivali’nde gösterilen "Bir Zamanlar Gazze’de" adlı filmleriyle Belirli Bir Bakış-En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu.

Filistinli yönetmen kardeşler Arab ve Tarzan Nasser, 2025 Cannes Film Festivali'nde büyük bir başarıya imza attı. Kardeşlerin son filmi "Once Upon a Time in Gaza (Bir Zamanlar Gazze’de)", festivalin Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü.

Festivalde dünya prömiyerini yapan film, komedi ve dram unsurlarını bir araya getirerek hem izleyicileri hem de eleştirmenleri etkiledi. Gazze'deki günlük yaşamı konu alan yapım, mizahı ve sert gerçekliği ustalıkla harmanlamasıyla öne çıktı.

Filistinli Nasser kardeşler Cannes’dan ‘En İyi Yönetmen’ ödülüyle döndü - 1. Resim

CANNES'DA BÜYÜYEN BİR FİLİSTİNLİ MİRASI

Nasser kardeşler, daha önce kısa filmleri Condom Lead ile Ana Yarışma’da yer almış, ilk uzun metrajlı filmleri Dégradé ise Eleştirmenler Haftası’nda gösterilmişti. İkinci filmleri Gaza Mon Amour, 2020'de Venedik Film Festivali’nde gösterilmiş ve Filistin’in 2021 Oscar adayı olmuştu.

Yeni filmleriyle Cannes’da yeniden takdir toplayan kardeşler, aldıkları ödül için “büyük bir onur” ifadesini kullandı.

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT

Film, uluslararası basında da büyük yankı uyandırdı. Loud and Clear Reviews yazarı Clotilde Chinnici filmi "gerekli ve dikkat çekici" olarak nitelerken, Screen Daily eleştirmeni Jonathan Romney yapımı "gergin" ve "özlü" buldu. The Hollywood Reporter yazarı Jordan Mintzer ise filmi “küçük ölçekli ama etkileri geniş” sözleriyle tanımladı.

GAZZE'NİN ARKA PLANINDA EVRENSEL BİR HİKAYE

Film, kuşatma altındaki Gazze’de geçen ve falafel dağıtan iki gencin yozlaşmış bir polisle karşılaşmasını konu alıyor. Usame ve Yahya karakterlerinin etrafında şekillenen hikâye, derin insani dokunuşlarla bölgedeki yaşamı perdeye taşıyor.

Uluslararası ortak yapım olan film; Fransa, Filistin, Almanya, Portekiz, Katar ve Ürdün’ün desteğiyle çekildi. Oyuncu kadrosunda Nader Abd Alhay, Ramzi Maqdisi ve Majd Eid gibi isimler yer alırken, görüntü yönetmenliğini Christophe Graillot, kurguyu ise Sophie Reine üstlendi.

Filmin senaryosu Arab ve Tarzan Nasser kardeşlere ek olarak Amer Nasser ve Marie Legrand tarafından yazıldı. Yapımcılığı Les Films du Tambour ve Lyly Productions üstlenirken; uluslararası dağıtımı The Party Film Sales, Arap dünyası için MAD Distribution ve Fransa içi dağıtımı Dulac Distribution tarafından yapılacak.

Film; Doha Film Enstitüsü, Eurimages, CNC, Kraliyet Film Komisyonu ve Ürdün Film Fonu gibi kurumların desteğiyle hayata geçirildi.

Kaynak: Dış Haberler

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