Trump’a suikast skandalı patladı! Gizli Servis’te büyük temizlik!

ABD’yi sarsan suikast girişiminin ardından güvenlik kurumunda deprem yaşanıyor! Trump’a düzenlenen silahlı saldırının getirdiği skandal büyüdü, Gizli Servis 6 ajanını görevden aldı. Kurum içindeki ihmaller, terfiler ve şok detaylar Washington’u karıştırdı.

ABD Gizli Servisi, geçen yıl Donald Trump'a düzenlenen silahlı saldırının ardından güvenlik zafiyetleri nedeniyle altı ajanını görevden uzaklaştırdığını açıkladı. Suikast girişiminin birinci yıldönümüne günler kala yapılan bu duyuru, teşkilat içindeki büyük skandalı yeniden gündeme taşıdı.

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42 GÜNE KADAR ÜCRETSİZ UZAKLAŞTIRMA

Gizli Servis'in açıklamasına göre, görevden uzaklaştırma cezaları 10 ila 42 gün arasında değişiyor ve bu sürede ücret ödenmeyecek. İsimler ve cezaların tarihleri gizlilik gerekçesiyle açıklanmadı. Altı ajan, saldırıdan sonra yürütülen kurum içi inceleme sırasında zaten kısıtlı göreve alınmıştı.

KANLI MİTİNG: BİR İTFAİYECİ ÖLDÜ, TRUMP YARALANDI

13 Temmuz 2024'te Butler, Pennsylvania'da 20 yaşındaki bir saldırgan, mitingde sahneye çıkan Trump'a ateş açtı. Trump'ın kulağını sıyıran mermiyle hafif yaralandı. Corey Comperatore isimli gönüllü itfaiyeci hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinde öldürüldü.

1981'den bu yana bir başkan veya başkana yönelik ilk başarılı saldırı olarak kayda geçen bu olay, Gizli Servis'in yetkinliğini sorgulatmaya başladı.

KONGRE'DEN 46 MADDELİK REFORM LİSTESİ

Olay sonrasında yürütülen Kongre soruşturmaları, sistemsel sorunlara ve sorumluluk paylaşımındaki belirsizliklere dikkat çekti. Kongre 46 maddelik bir reform paketi önerdi. Gizli Servis, bu tavsiyelerin yarısının uygulandığını, 16'sının sürdüğünü ve 9'unun diğer kurumlara devredildiğini açıkladı.

KURUMSAL KAOS: AMİRLER TERFİ ALDI

Gizli Servis içindeki bazı kaynaklara göre, saldırı planını imzalayan ve son kontrolleri yapan kilit amirlerin disipline edilmek yerine terfi aldığı ortaya çıktı. Nick Menster, Lara ve Eric Trump'ın koruma ekibinin iki numarası oldu. Nick Olszewski ise Teftiş Bölümü şefi olarak atandı.

Gizli Servis içindeki birçok ajan, Pittsburgh Ofisi'ndeki personelin tüm suçu üstlenmek zorunda bırakıldığını savundu.

SEAN CURRAN'DAN SAVUNMA: YENİ POLİTİKALAR UYGULANDI

Ocak 2025'te Trump tarafından direktörlüğe atanan Sean M. Curran, "13 Temmuz'da yaşadığım deneyimi aklımda tuttum ve bir daha yaşanmaması için birçok adım attık" dedi. Curran, saldırı sırasında Trump'ın kişisel koruma ekibinin başındaydı.

Ajans, Butler gibi büyük mitinglerde kimin sorumlu olduğuna dair yeni protokoller getirdiğini duyurdu.

CEZALAR HAFİFLETİLDİ, AJANLAR İTİRAZ HAKKINA SAHİP

Başta 52 gün ücretsiz uzaklaştırma öngörülen disiplin cezalarının, ajanların avukatlarının girişimiyle 10 ila 42 gün arasında hafifletildiği ortaya çıktı.

Ajanların avukatlarından Larry Berger, "Daha ağır yaptırımlardan kaçındık ve şimdi bir sonraki adımı değerlendiriyoruz" dedi. Berger'in açıklamasına göre, ajanların cezalara itiraz hakkı bulunuyor.

KİMLER GÖREVDEN ALINDI?

Görevden alınan altı ajan arasında Kongre tutanaklarında "deneyimsiz saha ajanı" olarak geçen Myotsoty Perez yer alıyor. Meredith Bank, miting günü baş ajan olarak Trump'ın tüm hareketlerini denetlemekle sorumluydu. Dana Dubrey, Pittsburgh Saha Ofisi'nde saha muadili görevindeydi. Tim Burke, Pittsburgh Ofisi'nin şefi olarak görev yaparken, Brian Pardini ofisin iki numarasıydı. John Marciniak ise Trump'a yönelik İran tehdidi nedeniyle mitinge son anda atanan karşı keskin nişancı olarak dikkat çekti.

İKİNCİ BİR SUİKAST GİRİŞİMİ FLORİDA'DA ENGELLENDİ

Trump'ın Florida'da golf oynadığı sırada, sahada saklanan bir şüpheli Gizli Servis ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Bu ikinci girişim de ajansın güvenlik protokollerini yeniden sorgulattı.