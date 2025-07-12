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Beyaz eşyaların içinde işkembeli zula... Ekipler çıkanı görünce gözaltına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'da durdurulan bir minibüste 15 kilo uyuşturucu yakalandı. Yapılan aramada beyaz eşyaların arasına işkembe görünümlü zula yapılması ekipleri şaşırttı.

Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Van'dan Batman'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan Batman İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Şehir sınırı yakınlarında pusuya yatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı minibüsü takibe aldı.

Batman girişinde durdurulan minibüs içerisinde dedektör köpekle arama yapıldı. Dedektör köpek minibüs arkasındaki ambalajlı beyaz eşyalar içerisinden koku alınca uyarı verdi.

Beyaz eşyaların içinde işkembeli zula... Ekipler çıkanı görünce gözaltına aldı - 1. Resim

Uyarıyı alan ekipler çamaşır makinesi ve derin dondurucunun ambalajlarını söktü.

15 KİLO UYUŞTURUCU

Ambalajı sökülen derin dondurucu içerisinde köpükle işkembe süsü verilmiş zula bulundu.

Zulanın bıçak marifetiyle açılması ile içinden 15 kilo skunk uyuşturucu maddesi esrar ele geçirildi. Minibüsün farklı yerlerinde yapılan aramalarda ise deste deste para ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 40 bin TL'ye ve uyuşturucu maddeye el koyarken, minibüs sürücüsünü ise gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyaz eşyaların içinde işkembeli zula... Ekipler çıkanı görünce gözaltına aldı - 2. Resim

Beyaz eşyaların içinde işkembeli zula... Ekipler çıkanı görünce gözaltına aldı - 3. Resim

Beyaz eşyaların içinde işkembeli zula... Ekipler çıkanı görünce gözaltına aldı - 4. Resim

Beyaz eşyaların içinde işkembeli zula... Ekipler çıkanı görünce gözaltına aldı - 5. Resim

Beyaz eşyaların içinde işkembeli zula... Ekipler çıkanı görünce gözaltına aldı - 6. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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