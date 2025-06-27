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Uyuşturucu operasyonunda aranıyordu! Hakem maç sırasında gözaltına alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uyuşturucu operasyonunda aranıyordu! Hakem maç sırasında gözaltına alındı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya'da oynanan bir amatör lig maçında görev yapan hakem, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla saha ortasında tutuklandı ve kelepçeli olarak saha dışına çıkarıldı.

Brezilya'da oynanan bir amatör lig maçında, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Karşılaşmada görev yapan 38 yaşındaki hakem Ederson Carlos da Silva, 'uyuşturucu kaçakçılığı' suçlamasıyla maç esnasında sahada tutuklandı.

Kurşun geçirmez yelekli sivil polisler, maç devam ederken sahaya girerek hakemi gözaltına aldı.

Şaşkına dönen futbolcular ve taraftarlar yaşananları anlamakta güçlük çekti.

Sao Paulo polis şefi Glaucus Silva, hakem Silva'nın sosyal medyada oldukça aktif olduğunu ve bu nedenle takibe alındığını söyledi. Polis şefi Silva, "Kendisinin sosyal yaşamı çok hareketliydi, bu yüzden zaten radarımızdaydı" dedi.

ŞEBEKENİN PEŞİNE BÖYLE DÜŞTÜLER

Daily Mail'in haberine göre; Kasım 2024'te Sao Paulo'da 450 kilogram kokain taşıyan bir kamyonun durdurulmasıyla başlayan soruşturma, uyuşturucu şebekesinin peşine düşülmesine neden oldu. Aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındıktan sonra, örgütün lojistik sorumlusunun Silva olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu operasyonunda aranıyordu! Hakem maç sırasında gözaltına alındı - 1. Resim

HAKEMLİK YAPTIĞININ FARKINDA DEĞİLLERDİ

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürü Eduardo Lima, Silva'nın kiralanan evleri depo olarak kullandığını ve dağıtımı bu şekilde organize ettiğini belirtti. Lima, "Kayıtlarında sadece bir şirkette ustabaşı olarak çalıştığı bilgisi vardı. Hakemlik yaptığına dair herhangi bir bilgiye ulaşamamıştık" dedi.

Yetkililer, operasyonda Silva dışında 6 kişinin daha arandığını duyurdu.

Gözaltına alınan hakemin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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