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Süper Lig'in gediklilerindendi! Volkan Narinç hakemliğe veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Süper Lig&#039;in gediklilerindendi! Volkan Narinç hakemliğe veda etti
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa bölgesi Süper Lig üst klasman yardımcı hakemi olan Volkan Ahmet Narinç, dün oynanan Sipay Bodrumspor-Beşiktaş maçı ile faal futbol hakemliğini sonlandırdı.

Süper lig yardımcı hakemi Volkan Ahmet Narinç, 2013 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 12 yıl boyunca büyük bölümü Süper Lig'de birinci yardımcı hakemlik görevi yaptı. 1. Lig'de de görev alan Volkan Ahmet Narinç, VAR hakemliğinin yanı sıra Türkiye Kupası karşılaşmalarında da görev aldı.

Manisa bölgesindeki Süper Amatör küme maçlarında orta hakemlik yapan Narinç, ilk profesyonel kariyerine 21 Mart 1999 tarihinde 3. Lig Kemalpaşa-Sapanca Gençlikspor maçında ikinci yardımcı hakem olarak başladı. 

Süper Lig'in gediklilerindendi! Volkan Narinç hakemliğe veda etti - 1. Resim

BODRUMSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇIYLA VEDA ETTİ

Narinç, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere profesyonel hakemlik kariyerinde 575 maçta görev aldı. Narinç kariyerini üst klasman yardımcı hakem olarak 2024-2025 sezonunun son maçı olan Sipay Bodrumspor-Beşiktaş maçı ile noktaladı. Volkan Ahmet Narinç’i son maçında ailesi yalnız bırakmadı ve çiçeklerle hakemliğe veda etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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