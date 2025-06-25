İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon: 548 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 172 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan torbacılara yönelik İstanbul merkezli 6 il ve 24 ilçeyi kapsayan operasyon düzenlendi. 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken; gözaltına alınan 185 şüpheliden 172'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bu mücadele nesillerimizi koruma mücadelesidir. Emniyet teşkilatımız 7 gün 24 saat bu mücadeleyi sürdürmektedir" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik 24 ilçe ve 6 ili kapsayan operasyonlarda 185 şüpheli yakalandı.

325 KİLO ESRAR, 172 KİLO SKUNK, 51 KİLO METAMFETAMİN

Operasyonlarda 325 kilo 140 gram eroin, 171 kilo 894 gram skunk, 51 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

172 TUTUKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün uluslararası uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 185 şahıs gözaltına alınmış, 172 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs ise adli kontrol almıştır" dedi.

"NESİLLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİ"

Yapılan operasyonlarla toplum huzurunun sağlandığının hedeflendiğini belirten Yıldız, "Bu operasyonlar sonucunda 325 kilogram eroin, 172 kilogram skunk ve 51 kilogram metamfetamin olmak üzere 548 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Emniyet teşkilatı olarak toplumun huzurunu bozan ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir. Bu mücadele nesillerimizi koruma mücadelesidir. Emniyet teşkilatımız 7 gün 24 saat bu mücadeleyi sürdürmektedir. Arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Her yakalanan suçlu, kurtarılan bir hayat demektir" şeklinde konuştu.

Yakalanan 13 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 172 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Vatan Yerleşkesinde sergilendi.