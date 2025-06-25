Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon: 548 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 172 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon: 548 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 172 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon: 548 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 172 kişi tutuklandı
İstanbul, Uyuşturucu Operasyonu, Tutuklama, Emniyet, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan torbacılara yönelik İstanbul merkezli 6 il ve 24 ilçeyi kapsayan operasyon düzenlendi. 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken; gözaltına alınan 185 şüpheliden 172'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bu mücadele nesillerimizi koruma mücadelesidir. Emniyet teşkilatımız 7 gün 24 saat bu mücadeleyi sürdürmektedir" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik 24 ilçe ve 6 ili kapsayan operasyonlarda 185 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon: 548 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 172 kişi tutuklandı - 1. Resim

325 KİLO ESRAR, 172 KİLO SKUNK, 51 KİLO METAMFETAMİN

Operasyonlarda 325 kilo 140 gram eroin, 171 kilo 894 gram skunk, 51 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon: 548 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 172 kişi tutuklandı - 2. Resim

172 TUTUKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün uluslararası uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 185 şahıs gözaltına alınmış, 172 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs ise adli kontrol almıştır" dedi.

"NESİLLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİ"

Yapılan operasyonlarla toplum huzurunun sağlandığının hedeflendiğini belirten Yıldız, "Bu operasyonlar sonucunda 325 kilogram eroin, 172 kilogram skunk ve 51 kilogram metamfetamin olmak üzere 548 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Emniyet teşkilatı olarak toplumun huzurunu bozan ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir. Bu mücadele nesillerimizi koruma mücadelesidir. Emniyet teşkilatımız 7 gün 24 saat bu mücadeleyi sürdürmektedir. Arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Her yakalanan suçlu, kurtarılan bir hayat demektir" şeklinde konuştu.

İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon: 548 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 172 kişi tutuklandı - 3. Resim

Yakalanan 13 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 172 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edirne'de katliam gibi kaza! Otomobil ağaca çarptı: 5 ölü, 1 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Radar ve hız limitleri ile ilgili kritik açıklama! İki yol kesimi pilot bölge seçildi - GündemRadar ve hız limitleri ile ilgili kritik açıklama!Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişlerdi: 1 kişiye beraat - GündemMinguzzi davasında 1 kişi tahliye edildiKalkınma Yolu Projesi'nde son viraj: Bakan Uraloğlu duyurdu! Sadece tek bir şey kaldı - GündemKritik projeyi açıkladı! Sadece tek bir şey kaldıEge'nin incisi Hindistan sokaklarına döndü: Buca'da vatandaş panikte! "Hastalık kapacağız" - GündemVatandaş panikte! "Hastalık kapacağız"İran-İsrail savaşının Türkiye'ye etkisi ne oldu? Bakan Uraloğlu'ndan TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar - GündemUraloğlu'ndan merak edilen soruya cevapCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler
Sonraki Haber Yükleniyor...