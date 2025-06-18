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Ekmek arası uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekmek arası uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malatya'da ekmeğin arasına uyuşturucu hap saklayan torbacılar polise yakalandı. Zanlılar operasyonla gözaltına alındı, vali detayları paylaştı.

Malatya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen zehir tacirleri yakayı ele verdi. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

EKMEK ARASINA GİZLEDİLER

Operasyonda ekmeğin arasına gizlenmiş 383 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 2 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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