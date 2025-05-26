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Siyah poşetlerin içinden tek tek çıkardılar... Vatandaşlara yedireceklerdi, jandarma bile şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, jandarmanın durdurduğu araçlardan tam 1.5 ton bozulmuş ve gümrük kaçağı et çıktı. Üstelik bu zehir yüklü etlerle birlikte binden fazla kaçak ürün ele geçirildi. 45 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar sürerken, paylaşılan görüntülerde çürümüş etlerin siyah poşetlerde taşındığı, sigaraların ise valizlere gizlendiği görüldü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1500 kilogram gümrük kaçağı ve bozulmuş et ele geçirildi, 45 şüpheli gözaltına alındı.

1500 KİLOGRAM BOZUK ET ELE GEÇİRİLDİ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir-Mardin karayolu yol kontrol noktasında 32 aracı durdurdu.

Araçlarda arama yapan ekipler, 1500 kilogram gümrük kaçağı ve bozulmuş et, 7 bin 210 paket sigara, 76 paket kaçak çay 18 şişe viski, 635 puro ve 4 elektronik sigara ele geçirdi.

Siyah poşetlerin içinden tek tek çıkardılar... Vatandaşlara yedireceklerdi, jandarma bile şaşkına döndü - 1. Resim

45 ŞÜPHELİNİN İŞLEMİ SÜRÜYOR

Kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan 45 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Paylaşılan görüntülerde ise ekiplerin siyah poşetlere konulan et ve valizlerde gizlenen sigaraları çıkarma anı yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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