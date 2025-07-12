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270 kişiye mezar olmuştu! Air India faciasında şok iddia

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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270 kişiye mezar olmuştu! Air India faciasında şok iddia
Hindistan, Motor, Yakıt, Ölüm, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan’da 270 kişinin öldüğü Air India kazasına ilişkin ön raporda motorlara yakıt akışının kesildiği belirtildi.

Hindistan’da 270 kişinin hayatını kaybettiği Air India uçak kazasına dair ön rapor tamamlandı. Rapora göre, faciaya motorlara yakıt akışının kesilmesi neden oldu. Korkunç kazaya dair yeni detaylar ülkede büyük yankı uyandırdı.

270 kişiye mezar olmuştu! Air India faciasında şok iddia: Yakıt kesilmiş - 1. Resim

YAKIT KONTROL ANAHTARLARI "KAPALI" KONUMDAYDI

Hindistan Uçak Kazaları Soruşturma Bürosu'nun (AAIB) hazırladığı ön raporda, uçak kara kutusundan elde edilen 49 saatlik uçuş verisi ve 2 saatlik kokpit ses kayıtları incelendi. Raporda "Yakıt kontrol anahtarlarının ikisinin de uçağın düşmesinden hemen önce kapalı konumda olduğu" belirtildi.

Pilotlar arasındaki konuşmalarda birinin diğerine neden yakıt akışını kestiğini sorduğu, diğerinin ise böyle bir şey yapmadığını söylediği kaydedildi. Düğmelerin kısa süre sonra yeniden "çalıştır" konumuna getirildiği ancak motorlar yeniden çalışmaya başladığı sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

270 kişiye mezar olmuştu! Air India faciasında şok iddia: Yakıt kesilmiş - 2. Resim

ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPILDI

Raporda kazadan hemen önce pilotlardan birinin "mayday" çağrısı yaptığı ifade edildi. Yardımcı güç ünitesi "Ram Air Turbine"ın kalkıştan sonraki ilk tırmanışta devreye girdiği, uçağın henüz havalimanının sınır duvarını geçmeden irtifa kaybetmeye başladığı vurgulandı.

YAKIT KALİTESİ VE MOTOR GEÇMİŞİ İNCELENDİ

Ön raporda, uçağın yakıt kalitesinin uçuşa uygun olduğu ve ekipman ayarlarının kalkışa uygun şekilde yapıldığı tespit edildi. Uçağın kaptan pilotunun 56 yaşında ve 15 bin saatten fazla uçuş tecrübesi olduğu, yardımcı pilotun ise 32 yaşında ve 3 bin 400 saatten fazla uçuş deneyimi bulunduğu açıklandı. Ayrıca sol motorun 26 Mart’ta, sağ motorun ise 1 Mayıs’ta takıldığı bilgisi verildi.

AHMEDABAD'DAN LONDRA'YA GİDEN UÇAK BİR BİNANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Air India’ya ait Boeing 787 Dreamliner tipi uçak, 12 Haziran'da Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere havalanmış, kalkıştan kısa süre sonra bir binanın üzerine düşmüştü. Air India, uçakta bulunan 242 kişiden 241’inin öldüğünü duyurmuştu. Uçağın düştüğü bölgede yaşanan can kayıplarıyla birlikte toplam ölü sayısının en az 270 olduğu bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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