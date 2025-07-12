Ukrayna Rus geçidini ABD bombalarıyla yerle bir etti!

ABD yapımı bombalarla donatılan MiG-29, Zaporijya’daki Rus askeri geçidini paramparça etti. Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya hakkında sürpriz bir açıklama yapmasından sadece saatler sonra gerçekleşti.

Ukrayna ordusu, Zaporijya bölgesinde Rus kuvvetlerine ait kritik bir askeri geçidi ABD yapımı JDAM-ER kitleriyle donatılmış bombalarla vurdu.

Saldırı anına ait görüntüler yayınlanırken, operasyonun Rus ordusunun ikmal hatlarına büyük darbe vurduğu aktarıldı.

"GPS GÜDÜMLÜ HASSAS SALDIRI"

Ukrayna kaynaklarına göre MiG-29 tipi savaş uçağı, geçici olarak işgal edilen Zaporijya’daki Rus geçidine iki hassas güdümlü bomba attı. Saldırı, daha önce yıkılan köprünün yerine inşa edilen geçici geçiş noktasını hedef aldı. Uçak, GPS güdümlü hassasiyet ve menzil artıran JDAM-ER kitleriyle yükseltilmiş ABD yapımı iki GBU-62 bombasını kullandı.

RUS HAVA SAVUNMASI AŞILMAYA BAŞLADI

Askeri kaynaklar, bu tür mühimmatların daha etkili hale gelmesinin nedenini Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna güçleri tarafından kademeli olarak imha edilmesine bağlıyor. Özellikle Buk karadan havaya füze sistemlerinin zayıflatılması, Ukrayna jetlerinin daha rahat hareket etmesini sağladı.

İlgili Haber Dünya bunu konuşuyor! Putin için yeni tutuklama kararı yolda

TEK TEDARİK HATTI VURULDU

Hedef alınan geçidin, Haziran sonundan bu yana şiddetli çatışmaların yaşandığı Kamianske köyü yakınlarında Rus birliklerini besleyen tek asfalt yol olduğu bildirildi. Rus kuvvetlerinin son haftalarda Kakhovka Rezervuarının kuruyan alanlarından ilerleyerek Kamianske, Stepove ve Lobkove köylerinin bazı bölümlerini ele geçirdiği belirtildi.

JDAM-ER BOMBALARININ ETKİSİ

JDAM sistemi, standart serbest düşüş bombalarını GPS ve ataletsel navigasyonla her hava koşulunda kullanılabilen hassas güdümlü mühimmatlara dönüştürüyor. ER (Extended Range) versiyonu, bombanın hedefe süzülerek 72 kilometreyi aşan bir menzile ulaşmasını sağlayan kanat kitine sahip.

Ukrayna 2023'ten itibaren JDAM-ER kitlerini MiG-29 ve Su-27 gibi Sovyet dönemi jetlerine entegre etti. 500 lb ve 2000 lb versiyonlarına ek olarak, 1000 lb Mark 83 bombaları da Ukrayna için özel olarak uyarlandı.

CEPHE GERİSİNDE KRİTİK HEDEFLER

Ukrayna ordusu, Rusya’nın işgal ettiği bölgelerdeki lojistik ve altyapı hedeflerini hassas saldırılarla vurmaya devam ediyor. Yetkililer, bu stratejinin Rus güçlerinin yeniden ivme kazanmaya çalıştığı cephe hatlarında büyük önem taşıdığını belirtiyor.

BELGOROD'DA DA BENZER SALDIRI

Daha önce de bir Ukrayna taktik uçağının Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Kozinka köyünde bulunan bir Rus askeri birliğini hedef alarak hassas bir hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirilmişti.