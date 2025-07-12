Dünya bunu konuşuyor! Putin için yeni tutuklama kararı yolda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik yeni bir uluslararası tutuklama talebi gündeme bomba gibi düştü. Ukrayna müzelerini sistematik şekilde yağmaladığı suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne resmî başvuru yapıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve üst düzey Rus yetkililer için yeni bir tutuklama emri çıkarılması çağrısı yapıldı. Başvuru, Ukrayna müzelerinin sistematik olarak yağmalandığı gerekçesiyle yapıldı.

KÜLTÜREL VARLIKLARIN YAĞMALANMASINA SUÇLAMA

"Ukrayna İçin, Onların ve Bizim Özgürlüğümüz İçin!" adlı 130 bilim insanından oluşan dernek, UCM savcılığına resmî başvuru gönderdi. Başvuruda, Rusya'nın Ukrayna'nın kültürel mirasına yönelik saldırısının "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en kapsamlı yağma" olduğu belirtildi.

Şikayette "Bu yağma sistematik, yaygın ve örgütlüdür" ve "Rus devletinin en üst düzeyinde planlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

RUSYA'NIN YASALARI YAĞMAYI YASALLAŞTIRIYOR

Rusya'nın 18 Mart 2023 tarihli federal yasası, Moskova'nın kontrolündeki Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson ve 2014'te ilhak edilen Kırım'daki 77 Ukrayna müzesinin koleksiyonlarının Rus müzeleri kataloğuna dahil edilmesine imkan tanıyor.

Ukrayna Kültür Bakanlığı'na göre Temmuz 2024'te Kırım'da işgalden önceki 12 milyon müze eserine kıyasla 1.2 milyondan az eser kaldı.

PUTİN HAKKINDA TUTUKLAMA!

Dernek, Vladimir Putin'in yanı sıra dönemin Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Kültür Bakan Yardımcısı Sergei Obryvalin, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Denis Molchanov hakkında da tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Ayrıca Rus Tarih Kurumu'nun Ukrayna'dan çalınan eserleri Rus müzelerine aktardığı aktarıldı. Kurumun başında Sergei Naryshkin yer alıyor. Kırım şubesinin müdürü Andrey Malgin de davada adı geçen isimler arasında.

HERMİTAGE MÜZESİ MÜDÜRÜ DAHİL

Başvuruda, St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi Müdürü Mikhail Piotrovsky, Rusya Müzeler Birliği Başkanı Alexander Shkolnik ve diğer üst düzey isimlerin yağmaya aktif olarak katıldığı ifade edildi.

Dernek, daha önce de Ukraynalı çocukların zorla Rusya'ya götürülmesi konusunda UCM'ye başvurmuştu. Bu başvuru sonrasında 17 Mart 2023'te Putin ve çocuk ombudsmanı Maria Lvova-Belova hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.