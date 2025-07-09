Trump'ın gizli kayıtları ortaya çıktı! "Putin'e Moskova'yı, Şi'ye Pekin'i bombalarız dedim"

Donald Trump’a ait olduğu ileri sürülen gizli ses kayıtları dünya gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Trump, kapalı toplantılarda Rusya lideri Putin’e “Moskova’yı bombalarız”, Çin lideri Şi’ye ise “Pekin’i vururuz” mesajı verdiğini anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, seçim kampanyası bağışçılarına yönelik özel toplantılarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’ya saldırmaktan caydırmak için “Moskova’yı bombalarım” diye tehdit ettiği ileri sürüldü.

İlgili Haber Çin ve Rusya dünyayı sarsacak nükleer planı açıkladı!

SES KAYITLARI İFŞA OLDU

Amerikan CNN kanalı, Trump’ın 2024 seçim kampanyası kapsamında New York ve Florida’da düzenlediği basına kapalı bağış etkinliklerinden elde edilen ses kayıtlarına ulaştığını duyurdu.

Haberde yer alan kayıtlarda Trump’ın şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Putin’e, 'Eğer Ukrayna’ya girersen Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım. Başka çarem yok.' dedim. O da bana inanmadığını söyledi ama bence yüzde 10 kadar inanmıştı."

ÇİN'E DE PEKİN TEHDİDİ İDDİASI

Trump’ın ses kayıtlarında, benzer bir tehdidi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e de yönelttiği ileri sürüldü.

"Ona 'Tayvan’a saldırırsan Pekin’i bombalarız.' dedim. Beni deli sandı. Ama sorun yaşamadık." ifadelerinin kayıtlarda yer aldığı iddia edildi.

"BİDEN OLSAYDI SAVAŞLAR ÇIKMAZDI'

Trump’ın konuşmalarında, eski ABD Başkanı Joe Biden’ı hedef alarak Ukrayna ve Gazze’deki çatışmaların kendi başkanlığı döneminde yaşanmayacağını savunduğu belirtildi.

Ayrıca Ses kayıtlarında Trump’ın, ABD üniversitelerinde Filistin’e destek için düzenlenen gösterilere yönelik de sert açıklamalarda bulunduğu duyuldu.

Trump’ın "Protestolara katılan öğrencileri ülkeden atardım." dediği ileri sürüldü.