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Çin ABD’yi açıkça tehdit etti: Kazanan olmayacak

Kaynak: Dış Haberler
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Çin ABD’yi açıkça tehdit etti: Kazanan olmayacak
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Çin-ABD hattında tansiyon yükseldi! Pekin, ticaret savaşlarının sonuçsuz kalacağını söyleyerek Washington’a “Kazanan olmayacak” tehdidini açıkça dile getirdi.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Pekin ve Washington’un anlaşmazlıkları çözme çabalarını artırdığı bir dönemde, ticaret savaşlarının "kazananı olmayacağı" uyarısında bulundu.

Çin ABD’yi açıkça tehdit etti: Kazanan olmayacak - 1. Resim

"ÇOK TARAFLI TİCARET VURGUSU"

Pekin'de düzenlenen Dünya Barış Forumu'nda konuşan Han Cıng, çok taraflı ticaret sisteminin küresel tedarik zincirlerindeki aksamaları önlemenin anahtarı olduğunu söyledi.

"ORTA YOLU BULMA ÇAĞRISI"

Çin Ticaret Bakanlığı da bu hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin kendileriyle orta yolu bulmaya devam etmesini ve ilişkilerin istikrarını korumasını umduğunu belirtmişti.

Bakanlık, "ABD tarafının Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin karşılıklı yarar sağlayan kazan-kazan niteliğini derinlemesine anlayacağını umuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Washington’a anlaşmazlıkları çözmeye yönelik görüşmelerde olumlu ivmeyi koruma çağrısı yapan Pekin yönetimi, diğer ülkelere de "Çin’in çıkarları pahasına bir anlaşma yapmamaları" uyarısında bulunmuştu.

"KARŞILIKLI KISITLAMALAR VE GÖRÜŞMELER"

Trump yönetiminin uyguladığı vergilere karşılık Çin, kritik mineral ve mıknatıs ihracatını askıya almıştı. Mayıs ayında Cenevre’deki ticaret görüşmelerinde Çin bu kısıtlamaları kaldırma taahhüdü verdi, ancak ABD tarafı Çin’in yeterince hızlı hareket etmediğini savundu.

Haziran ayında Londra’da yapılan görüşmelerde taraflar, Cenevre anlaşmasının uygulanmasına yönelik bir çerçeve üzerinde mutabakata vardı.

Çin Ticaret Bakanlığı, nadir toprak ihracatı kısıtlamalarına ilişkin "Çin şu anda kontrollü ürünler için uygun ihracat lisansı başvurularını inceliyor ve onaylıyor" açıklamasını yaptı.

"ABD'DEN İHRACAT ADIMI"

Bakanlık ayrıca, ABD’nin Çin’e yönelik bazı kısıtlayıcı tedbirleri kaldırmak üzere harekete geçtiğini ve Pekin’i bilgilendirdiğini kaydetti. ABD'nin çip tasarım yazılımı, etan ve jet motoru ihracatını yeniden başlattığı da duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı, iki tarafın Londra’daki çerçeve anlaşmasını uygulamak için daha fazla çaba harcadığını ve mutabakatın "zor sağlandığını" vurguladı.

Kaynak: Dış Haberler

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