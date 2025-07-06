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Fransız istihbaratından çarpıcı rapor: Çin yeni karalama ağı kurdu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fransız istihbaratından çarpıcı rapor: Çin yeni karalama ağı kurdu!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransız istihbaratı çarpıcı bir iddia ortaya attı! Çin’in yurt dışındaki elçiliklerinde görevli askeri ataşelerin, Rafale savaş uçaklarının itibarını sarsmak için dünya çapında gizli bir karalama kampanyası yürüttüğü öne sürüldü.

Fransız istihbaratı, Çin’in yurt dışındaki elçiliklerinde görev yapan askeri ataşelerin Fransa'nın Rafale savaş uçaklarının uluslararası itibarını zedelemek amacıyla kampanya yürüttüğünü öne sürdü.

Fransız istihbaratından çarpıcı rapor: Çin yeni karalama ağı kurdu! - 1. Resim

"RAFALE PERFORMANSI HEDEFTE"

Associated Press’in ulaştığı istihbarat raporunda, Hindistan-Pakistan geriliminin ardından Fransız yapımı Rafale uçaklarının performansına yönelik eleştirilerin arttığı tespit edildi.

Rapora göre çatışmaların başlamasıyla 1000'in üzerinde yeni sosyal medya hesabı açıldı ve bu hesaplardan Rafale’lerin yetersiz kaldığını gösteren manipüle edilmiş görüntüler, yapay zeka üretimi içerikler ve video oyunlarına ait görseller paylaşıldı.

"ÇİN VE PAKİSTAN DESTEKLİ KAMPANYA"

Fransız yetkililer, Rafale uçaklarına karşı yürütülen "karalama kampanyasının" Çin ve Pakistan tarafından desteklendiğini ifade etti.

İstihbarat raporunda, Çinli yetkililerin halihazırda Rafale siparişi vermiş ülkelere bu uçaklardan daha fazla satın almamaları yönünde baskı yaptığı ve potansiyel alıcıları Çin yapımı uçaklara yönlendirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Fransa Savunma Bakanlığı kaynakları, Çinli diplomatların bu görüşmeleri özellikle hedef ülkelerde yoğunlaştırdığını belirtti.

"PEKİN İDDİALARI REDDETTİ"

Pekin yönetimi, AP’nin konuya ilişkin sorularına verdiği cevapta iddiaları “asılsız” olarak nitelendirdi. Çin'in askeri ihracat konusunda her zaman ihtiyatlı ve sorumlu bir tutum sergilediğini savundu.

"HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇATIŞMASINDA RAFALE TARTIŞMASI"

Pakistan ordusu, Hindistan'ın düzenlediği füze saldırılarında 3'ü Rafale olmak üzere 5 Hindistan savaş uçağını düşürdüğünü iddia etmişti. Hindistan ise Rafale ismini doğrulamadan Pakistan uçaklarının düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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