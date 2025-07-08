Çin ve Rusya dünyayı sarsacak nükleer planı açıkladı!

Çin ve Rusya, ASEAN’da nükleer silahları tamamen yasaklayacak anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor.

Çin ve Rusya'nın Güneydoğu Asya'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasına destek vermeye hazır oldukları bildirildi.

İki ülke, 1995 tarihli Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması (SEANWFZ) protokolünü imzalayan ilk nükleer silahlı devletler olmaya hazırlanıyor.

ABD'nin ise bu konuda tutumunu gözden geçirdiği ifade ediliyor. Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, geçen hafta düzenlenen ASEAN zirvesinde yaptığı açıklamada, bölge liderlerinin 1995 anlaşmasının protokolüne yeni bir ivme kazandırılması çağrısında bulunduğunu söyledi.

ASEAN ZİRVESİNDE KRİTİK ÇAĞRI

Malezya Dışişleri Bakanı Hasan ASEAN’ın 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Rusya ve Çin'in protokole taraf olduğunu ve ABD'nin de aynı şekilde hareket edip etmeyeceğini değerlendirdiğini” açıkladı.

Hasan, “İmzacı güçlerin olması, Güneydoğu Asya'nın nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge olarak korunmasına yardımcı olacak” dedi.

HARİTADA 10 ÜLKELİK BLOK ÖNE ÇIKTI

Newsweek'te yayımlanan bir harita, liderlerin üç büyük nükleer gücün stratejik bölgede nükleer silah kullanımını yasaklayan anlaşmaya katılmasını bekleyen 10 ASEAN üyesini öne çıkardı.

Bölgedeki gerilimin, özellikle Çin ile ABD’nin savunma anlaşması müttefiki Filipinler arasında tırmandığı bir dönemde ASEAN içinden tarafsızlık çağrıları yükseliyor.

ABD'DEN CEVAP BEKLENİYOR

Nükleer silahlı devletler, karşılıklı güvenlik garantileri ve serbest dolaşım hakkı gibi çekinceler nedeniyle protokole tarihsel olarak direnç göstermişti. Ancak Malezya'nın açıklamaları, bu direncin kırılabileceğine işaret ediyor.

Malezya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dato’ Sri Amran Mohamed Zin ise görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak “Konu uzun zaman almış olsa da ilerleme kaydedildiğine inanıyoruz” dedi.

ÇİN'DEN "DOST KOMŞU" VURGUSU

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında “Çin'in ASEAN için kapsamlı bir stratejik ortak ve dost bir komşu” olduğunu söyledi. Mao, “Çin'in SEANWFZ Anlaşması Protokolünün imzalanmasına öncülük etmeye hazır olduğunu defalarca söyledik. Bu konuda ASEAN ülkeleriyle iletişimimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Çin, 1970 tarihli Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamında nükleer silah sahibi olduğu kabul edilen beş devlet arasında ilk kullanım yasağı politikasını benimseyen tek ülke konumunda bulunuyor.

FİLİPİNLER'DEN SERT ELEŞTİRİ

Philippine Daily Inquirer gazetesine konuşan Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ise “İyi niyet göstermiyorlarsa nasıl liderlik edebilirler? COVID sırasında uluslararası bir çalışmayı reddettiler. Şimdi de liderlik etmeye istekli olduklarını söylüyorlar. Bu sadece eylemsiz sıcak hava” dedi.

ÇİN'İN NÜKLEER GÜCÜ BÜYÜYOR

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre Çin, nükleer başlık sayısında halen Rusya ve ABD’nin gerisinde olsa da cephaneliğini hızla büyütüyor. 2023’ten bu yana her yıl yaklaşık 100 yeni savaş başlığı eklediği belirtilen Çin’in şu anda 600 savaş başlığına ulaştığı ve bu sayının on yıl sonunda 1.000'i aşmasının beklendiği kaydedildi.