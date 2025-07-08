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Çin ordusu Avrupa'yı karıştırdı: Alman uçağına lazer tuttu, Berlin büyükelçiyi çağırdı

Kaynak: Dış Haberler
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Çin ordusu Avrupa&#039;yı karıştırdı: Alman uçağına lazer tuttu, Berlin büyükelçiyi çağırdı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kızıldeniz’de patlayan lazer krizi Avrupa’yı karıştırdı! Çin ordusunun Alman askeri uçağına lazerle nişan alması Berlin’i ayağa kaldırdı. Almanya, Çin’in Berlin Büyükelçisi’ni acilen Dışişleri’ne çağırarak eylemi kınadı

Almanya ile Çin arasında gerilim tırmandı. Çin ordusunun, Avrupa Birliği'nin ASPIDES deniz güvenliği operasyonu kapsamında görev yapan bir Alman askeri uçağına Kızıldeniz üzerinde lazerle nişan aldığı ortaya çıktı.

Berlin yönetimi olayı "kabul edilemez" olarak nitelendirip Çin’in Berlin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Alman personelini riske atmak ve operasyonu sekteye uğratmak tamamen kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Olay, Avrupa'da Çin'in kritik altyapı ve güvenlik üzerindeki artan etkisine yönelik endişelerin arttığı bir dönemde yaşandı.

ASPIDES MİSYONU NEDİR?

AB'nin ortak savunma politikası çerçevesinde yürütülen ASPIDES operasyonu, Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Körfez bölgesinde ticari gemilerin güvenliğini ve seyrüsefer özgürlüğünü korumayı amaçlıyor. Alman ordusu Şubat 2024’ten bu yana bu misyona katılıyor. Almanya Parlamentosu operasyon kapsamında en fazla 700 askerin görevlendirilmesine izin vermişti.

SESSİZLİK SÜRÜYOR

Berlin’deki Çin Büyükelçiliği, Avrupa Komisyonu ve Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan olayla ilgili ilk etapta bir açıklama gelmedi. Avrupalı yetkililer ise Çin’in önemli nakliye rotaları üzerindeki etkisinden uzun süredir rahatsızlık duyuyor.

Kaynak: Dış Haberler

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