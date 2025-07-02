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ABD'den dikkat çeken karar! Ukrayna'ya askeri mühimmat göndermeyecekler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;den dikkat çeken karar! Ukrayna&#039;ya askeri mühimmat göndermeyecekler
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, Savunma Bakanlığının askeri dış yardımlara ilişkin incelemesi sonucu daha önce Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtti.

ÖNCELİK ABD'NİN ÇIKARLARI

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetti.

"BAZI SİLAHLARIN STOKLARIN AZALDI" İDDİASI

Kelly, "ABD Silahlı Kuvvetlerinin gücü sorgusuzdur. İran'a sorun." ifadelerini kullandı.

İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Pentagon'un incelemesi sonucu bazı silahların "stoklarının azalması" nedeniyle gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın sevkiyatının durdurulması kararı alındığını öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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