Batı Şeria’da yerleşimci vahşeti! ABD vatandaşı dövülerek öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda ABD vatandaşı genç Saif al-Din Kamil Abdul Karim Musallat dövülerek hayatını kaybetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Amerikan vatandaşının öldüğü yönündeki haberlerden haberdar olduğunu açıkladı.

Olay, İsrailli yerleşimcilerin bir Filistinliyi ölümcül şekilde dövdüğüne dair iddiaların ortaya çıkması sonrası gündeme geldi.

SAİF AL-DİN MUSALLAT İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERİN SALDIRISINDA ÖLDÜ

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel sağlık bakanlığına dayandırdığı bilgiye göre, 20'li yaşlarındaki ABD vatandaşı Saif al-Din Kamil Abdul Karim Musallat, Ramallah'ın kuzeyindeki bir kasabada düzenlenen saldırıda ağır şekilde dövülerek hayatını kaybetti. Aynı saldırıda 10 kişi daha yaralandı.

Florida'nın Tampa kentinden olan Musallat'ın yakınları, Washington Post'a yaptıkları açıklamada, Musallat'ın İsrailli yerleşimciler tarafından dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

ABD DIŞİŞLERİ: HABERDARIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "Batı Şeria'da bir ABD vatandaşının öldüğüne dair haberlerden haberdarız" dedi. Sözcü, kurbanın "ailesinin ve sevdiklerinin mahremiyetine saygı" nedeniyle başka bir yorum yapılmadığını da ekledi.

İsrail ordusu, Sinjil kasabası yakınlarında olayın yaşandığını ve bölgede şiddetli bir çatışma çıktığını açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, Sinjil yakınlarındaki İsraillilere taş atıldığı ve çatışmanın bu şekilde geliştiği belirtildi.

BATI ŞERİA'DA YERLEŞİMCİ ZULMÜ ARTIYOR

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletmeye devam ettiğini ve bu bölgelerin İsrail devletine entegrasyonunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan İsrail güçlerinin Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in askeri saldırıları Gazze'de 57.000'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Son yıllarda Batı Şeria'da öldürülen ABD vatandaşları arasında gazeteci Shireen Ebu Akleh, genç Ömer Muhammed Rabea ve Türk Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi de bulunuyor.