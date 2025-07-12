Senegal’de hükümet çatırdıyor! Cumhurbaşkanı ve Başbakan birbirine girdi!

Senegal siyasetinde ortalık yangın yerine döndü. Başbakan Sonko, Cumhurbaşkanı'nı otorite boşluğu oluşturmakla suçladı ve gerekirse görevden ayrılabileceğini söyledi.

Senegal'de Başbakan Ousmane Sonko ile Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye arasında sert bir siyasi kriz patlak verdi. Başbakan Sonko'nun yaptığı açıklamalar ülkede otorite sorunu tartışmalarını alevlendirdi.

BAŞBAKAN'DAN ŞOK İSTİFA MESAJI

Başbakan Sonko, partisinin PASTEF toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Faye'ı otorite boşluğu oluşturmakla suçladı. Medya ve muhalif saldırılara karşı kendisini yalnız bıraktığını iddia ettiği Cumhurbaşkanı'na sert mesaj veren Sonko, "Eğer Cumhurbaşkanı benim artık işe yaramadığımı düşünüyorsa koltuğu devretmeye hazırım ve milletvekilliği görevime dönerim" dedi.

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TARTIŞMALAR NASIL BAŞLADI?

Sonko, Cumhurbaşkanı Faye'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın beş Afrika ülkesi lideriyle düzenlediği mini zirve nedeniyle ülke dışında bulunmasını da eleştirdi. Bu durumu "otorite boşluğu" olarak nitelendirdi ve "Senegal'de sıradan bir siyasi kriz yaşanmıyor, ülkede ciddi bir otorite sorunu var. Böyle giderse iktidarda kalmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

HAKARET DAVASI KRİZİ

Krizin merkezinde Sonko'nun daha önce aldığı mahkeme kararı da var. Mayıs 2023'te dönemin Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'ın açtığı hakaret davasında aldığı ceza, 1 Temmuz 2025'te Yüksek Mahkeme tarafından onandı. Sonko, bu kararı Cumhurbaşkanı Faye'ın durdurabileceğini ima ederek "Onunla görüştüm. İsterse bu süreci durdurabilirdi ancak neden halen harekete geçmedi? Onun yerinde olsaydım süreç böyle işlemezdi" dedi.

İKİ LİDER ARASINDA GERİLİMİN GEÇMİŞİ

Sonko'nun çıkışı, Cumhurbaşkanı Faye ve Meclis Başkanı El Malick Ndiaye'nin yurt dışında olduğu sırada geldi. Senegal kamuoyunda bu hamle "sert bir meydan okuma" olarak yorumlandı. Yüksek Mahkeme’nin onadığı karar Sonko'nun seçilme hakkını kaybetmesine neden olmuştu. Karara göre Sonko, 6 ay ertelemeli hapis ve 200 milyon CFA (yaklaşık 35 bin dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

YAKIN DOSTLUKTAN SERT KAVGAYA

Sonko'nun aday olamaması üzerine PASTEF, 2024 seçimlerinde en güvendiği isim olan Faye'ı aday göstermişti. Seçim sürecinde "Diomaye Sonko'dur, Sonko da Diomaye" sloganıyla yürütülen kampanya dikkat çekmişti. Faye ilk turda yüzde 54,2 oyla zafer kazanmış ve Sonko'yu Başbakan atamıştı.

Ancak analistler, "karizmatik ve hırslı" Sonko'nun Başbakanlık gibi daha pasif bir görevde uzun süre kalamayacağını öngörmüştü.

Sonko'nun siyasi kariyerinde ise birçok kriz var. Mart 2021'de masaj salonu çalışanına tecavüz suçlamasıyla hakkında dava açılmış, kendisi bu suçlamayı "politik komplo" olarak nitelendirmiş ve dönemin Cumhurbaşkanı Macky Sall'i suçlamıştı.

Sonko farklı suçlamalarla birçok kez gözaltına alınmış, 31 Ağustos 2023’te "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti. Aynı dönemde Faye da Sonko'yu savunduğu için hapse atılmıştı. İki lider, seçimden 10 gün önce siyasi af ile serbest kalmıştı.