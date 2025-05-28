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Yuhalanan İsrail büyükelçisi kaçacak delik aradı! Senegal’de öğrenciler Gazze'deki soykırımı protesto etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yuhalanan İsrail büyükelçisi kaçacak delik aradı! Senegal’de öğrenciler Gazze&#039;deki soykırımı protesto etti
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Senegal’in başkenti Dakar’da öğrenciler, İsrail’in Büyükelçisi Yuval Waks’ı yuhalayarak üniversite kampüsünden çıkmaya zorladı.

Senegal’deki Cheikh Anta Diop Üniversitesi öğrencileri, İsrail’in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks’a sert bir protesto düzenledi. Uluslararası ilişkiler konulu bir konferans için üniversiteye davet edilen Waks, öğrenciler tarafından yuhalandı, konuşması engellendi ve kampüsten ayrılmak zorunda kaldı.

Sloganlar atan öğrenciler, "Özgür Filistin", "Özgür Gazze" ve "İsrail savaş suçlusudur" diyerek tepkilerini dile getirdi. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, Waks kampüsten ayrılırken onu protesto etmeyi sürdürdü.

KONFERANS BAŞLAMADAN KRİZ ÇIKTI

Ülkenin en prestijli yükseköğrenim kurumlarından biri olan Cheikh Anta Diop Üniversitesi’nde düzenlenen uluslararası konferansa konuşmacı olarak davet edilen Waks’ın, programı tamamlaması mümkün olmadı. Öğrenciler, İsrail’in Filistin’deki politikalarına karşı tepkilerini yüksek sesle ortaya koydu ve büyükelçinin söz almasına izin vermedi.

Waks, güvenlik gerekçesiyle üniversiteyi terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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