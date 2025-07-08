Financial Times Türkiye’yi yazdı: Tel Aviv'le hesaplaşma yakın!

Financial Times, Türkiye’nin İsrail’e yönelik tutumunda dikkat çekici bir sertleşme olduğuna işaret etti. Gazetenin analizinde, Ankara’nın İsrail’i artık doğrudan bir rakip ve potansiyel bir düşman olarak konumlandırdığı ifade edildi.

Financial Times, İsrail ve İran arasındaki 12 günlük savaşın Orta Doğu’daki güç dengelerini etkilediğini ve bölgedeki en dikkat çekici sonuçlardan birinin Türkiye ile İsrail arasında daha sert bir rekabetin ortaya çıkması olabileceğini yazdı.

Haberde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kısa süre önce İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde yaptığı açıklamada "Filistin, Lübnan, Suriye, Yemen ya da İran sorunu yok ama İsrail sorunu olduğu açık" diyerek Ankara’nın tutumunu net şekilde ortaya koyduğu belirtildi:

"İki ülkenin Orta Doğu’daki etkisini artırma hedefleri giderek daha doğrudan bir hesaplaşma zeminine evrilebilir."

Financial Times, bu açıklamanın Türkiye'nin İsrail hakkındaki yaklaşımında bir değişimi yansıttığını ve İsrail’in Ankara tarafından giderek daha doğrudan bir rakip ve düşman olarak görüldüğünü kaydetti.

İki ülkenin de ABD müttefiki olduğu ve bölgede güçlü ordulara sahip olduğu vurgulanırken, bu durumun mevcut dengenin daha da hassas hale gelmesine yol açabileceği ifade edildi.

"TÜRKİYE, İSRAİL'E ASLA İZİN VERMEZ"

İsrail basınında yer alan yorumlarda da, Türkiye’nin Suriye sahasını İsrail’e bırakmaya yanaşmayacağı ifade edildi. Yazılarda, İsrail’in özellikle Katar doğal gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması olasılığından endişe duyduğu belirtildi.

Ayrıca, Körfez bölgesindeki petrol ve doğal gazın Suriye ve Türkiye güzergahı üzerinden Avrupa pazarlarına ulaşma ihtimalinin İsrail açısından stratejik bir rekabet unsuru olarak görüldüğü vurgulandı.

Tel Aviv yönetimi yakın zamana kadar Körfez'deki gaz ve petrolün İsrail'in Hayfa Limanı'na getirilerek oradan Avrupa'ya taşıması hayalleri kuruyordu. Suriye'de yaşanan devrimin ardından İsrail'in bu hayali suya düşmüş gibi görünüyor.

Suriye'deki iç savaşın bitmesi ve yeni Şam yönetimi ile Ankara’nın yakın ilişkiler kurması, özellikle de Katar gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınma projesini yeniden öne çıkardı.

Yediot Ahronot gazetesinde Nadav Eyal imzasıyla "Türkiye ile İsrail arasında eşi görülmemiş gerilimin arkasında ne var?" başlıklı bir analiz yayımlandı.

İsrail'e Suriye konusunda "bir stratejiye sahip olmama" eleştirisi yöneltilen yazıda, "Türkiye’nin Suriye sahasını asla İsrail’e bırakmayacağı" ifade edildi.