Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye için AB'ye 1999 defterini açtı! "Çıkarlarımız örtüşüyor"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Genişleme Forumu'nda Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından önemine vurgu yaptı. Türkiye'yi "vazgeçilmez bir NATO müttefiki" olarak nitelendiren Stubb, Ankara ile Brüksel'in çıkarlarının çoğu zaman örtüştüğünü belirterek iş birliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Daha Geniş Avrupa, Daha Güçlü Avrupa" forumunda Türkiye-AB ilişkilerine dair konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Marta Kos'un da katıldığı toplantıda konuşan Stubb, Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmek için Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolüne değinen Stubb, şu ifadeleri kullandı:

Önemli bir Avrupa güvenlik aktörü ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki olan Türkiye hakkında da açıkça konuşmalıyız. Evet, bazen değerlerimiz farklılaşıyor ama çoğunlukla çıkarlarımız örtüşüyor. İş birliği derinleştirilebilir ve derinleştirilmelidir.

TÜRKİYE'NİN AB ADAYLIĞINI HATIRLATTI

Stubb, Türkiye'nin 1999 yılında Helsinki Zirvesi'nde AB'ye aday ülke statüsü kazanmasını da hatırlattı.

O dönemde Finlandiya'nın AB nezdindeki daimi temsilciliğinde görev yaptığını anlatan Stubb, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in zirveye katılımı için yürütülen diplomatik temaslara ilişkin şu anısını paylaştı:

"Türkiye'ye ilk kez aday ülke statüsü verildi. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Javier Solana, dönemin Başbakanı Ecevit'i Helsinki'ye gelmeye ikna etmek için Ankara'ya gönderilmişti. O zaman kendi uçağı olmadığı için Chirac'ın uçağını ödünç almıştı. Ancak Ankara'ya vardıklarında Chirac'ın uçağının camı kırıldı. Bu nedenle biraz geciktiler ama Ecevit zamanında geldi ve gerisi tarih."

Avrupa Birliği'nin eski Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Javier Solana

Helsinki Zirvesi'nde alınan kararların Avrupa'yı dönüştürdüğünü söyleyen Stubb, genişlemenin kıtanın güvenliğini ve uluslararası etkisini artırdığını ifade etti.

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac.

"2040 YILINDA 40 ÜYELİ BİR AB DÜŞÜNÜN"

Avrupa Birliği'nin genişleme politikasını yeniden öncelik haline getirmesi gerektiğini savunan Stubb, 2040 yılına ilişkin hedefini de paylaştı:

"Örneğin 2040 yılında 40 üye devletli bir AB'yi düşünün. Bu, dünya ülkelerinin yüzde 20'si demektir. İşte güç budur."

Genişlemenin yalnızca üyelik müzakerelerinden ibaret olmadığını söyleyen Finlandiyalı lider, Avrupa'nın güvenlik ve ekonomi alanlarında daha güçlü ortaklıklar kurması gerektiğini ifade etti.

UKRAYNA VE MOLDOVA İÇİN ÜYELİK MESAJI

Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye katılımını destekleyen Stubb, iki ülkenin Avrupa'nın geleceğinde yer alması gerektiğini söyledi.

"Ukrayna ve Moldova Avrupa'ya aittir. Sizler Avrupalısınız ve Avrupa Birliği'nin üyesi olacaksınız."

Stubb, Ukrayna'nın askerî kapasitesinin Avrupa güvenliği açısından önem taşıdığını belirterek Kiev'in AB üyeliğinin Avrupa'nın caydırıcılığını güçlendireceğini savundu.

Karadağ'ın da bir sonraki AB üyesi olma yolunda ilerlediğini aktardı.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜŞ ÇAĞRISI

İngiltere ile ilişkilerin yeniden güçlendirilmesini isteyen Stubb, Londra'nın gelecekte AB'ye dönmesi ihtimalinin açık tutulması gerektiğini yineledi:

"Avrupa'nın daha çok Britanya'ya ihtiyacı var. Ve Britanya'nın daha çok Avrupa'ya ihtiyacı var."

Savunma, istihbarat, teknoloji ve sanayi alanlarında İngiltere ile daha yakın iş birliği kurulmasını önerdi.

AB KOMİSYONU'NDAN GENİŞLEME MESAJI

Forumda konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin uzun yılların ardından yeniden genişleme fırsatıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Karadağ'ın katılım müzakerelerinde sona yaklaştığını, Arnavutluk'un ilerleme kaydettiğini, Ukrayna ve Moldova'nın ise zorlu koşullara rağmen üyelik yolunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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