Finlandiya'nın başı Rus göçmenler ile dertte... Başbakan yardım istedi!

RUSYA GÖÇÜ SİLAH OLARAK KULLANIYOR

Geçen yıl Finlandiya, Suriye ve Somali gibi ülkelerden gelenlerin sayısının artması üzerine Rusya ile olan uzun sınırını kapatmış ve Moskova'yı göçü İskandinav ulusuna ve AB'ye karşı silah olarak kullanmakla suçlamıştı; Kremlin ise bu iddiayı yalanlamıştı.

GÖÇMENLERE VERİLEN ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Orpo, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte İskandinav ülkesinin Rusya sınırını ziyaret ettikten sonra, "Kendi mevzuatımızı hazırlıyoruz ancak AB önlemlerine de ihtiyacımız var." dedi.

Finlandiya hükümeti, bir süredir Rusya üzerinden ülkeye giriş yapan göçmenlerle ilgili önlemler alıyordu. Geçtiğimiz sene ise hükümet, yerel makamların ülkenin neresinde olurlarsa olsun belgesiz göçmenlere ücretsiz temel sağlık hizmeti sağlamasını öngören yasayı geri çekeceğini açıklamıştı. Finlandiya hükümetinin bu kararı, ülkedeki sağlık çalışanları ve siyasetçilerin ağır eleştirilerine sebep olmuştu.