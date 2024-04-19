Finlandiya'nın başı Rus göçmenler ile dertte... Başbakan yardım istedi!

RUSYA GÖÇÜ SİLAH OLARAK KULLANIYOR
Geçen yıl Finlandiya, Suriye ve Somali gibi ülkelerden gelenlerin sayısının artması üzerine Rusya ile olan uzun sınırını kapatmış ve Moskova'yı göçü İskandinav ulusuna ve AB'ye karşı silah olarak kullanmakla suçlamıştı; Kremlin ise bu iddiayı yalanlamıştı.
GÖÇMENLERE VERİLEN ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Finlandiya hükümeti, bir süredir Rusya üzerinden ülkeye giriş yapan göçmenlerle ilgili önlemler alıyordu. Geçtiğimiz sene ise hükümet, yerel makamların ülkenin neresinde olurlarsa olsun belgesiz göçmenlere ücretsiz temel sağlık hizmeti sağlamasını öngören yasayı geri çekeceğini açıklamıştı. Finlandiya hükümetinin bu kararı, ülkedeki sağlık çalışanları ve siyasetçilerin ağır eleştirilerine sebep olmuştu.