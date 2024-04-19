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Rusya'dan şok iddia... Batı Zelenskiy'i ortadan kaldıracak!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan şok iddia... Batı Zelenskiy&#039;i ortadan kaldıracak!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batılı müttefiklerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i "Ortadan kaldırmaya karar verdiğini" öne sürdü.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonya’da Zelenskiy’e suikast girişiminde kullanılabilecek bilgi sızdırmaya çalışan bir kişinin tutuklanması ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

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"ZELENSKİY'E SUİKAST GİRİŞİMİ OLABİLİR"

Zelenskiy’in ciddi şekilde paniğe kapılması için nedenleri olduğunu öne süren Medvedev, Polonya'da Zelenskiy'e suikast girişimi olabileceğini savundu. Medvedev, "Bu, muhtemelen Batı’nın onu ortadan kaldırmaya karar verdiğinin ilk kanıtı olabilir." ifadelerini kullandı.

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Dün, Polonya Ulusal Savcılık Ofisi, Ukrayna sınırından yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na ilişkin detaylı bilgi sızdırmaya çalıştığı iddia edilen bir kişinin yakalandığını, söz konusu kişinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görev alan Ruslarla temas kurmaya çalıştığını açıklamıştı.

Açıklamada, bu bilgilerin Zelenskiy’e karşı suikast girişiminde kullanılabileceği kaydedilmişti.

Ukrayna'ya askeri ve insani yardımlar, ABD birliklerinin kontrolü altındaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'ndan sağlanıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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