Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı gerçekleştirdi

Rusya Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı gerçekleştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya Ukrayna&#039;ya yoğun füze saldırısı gerçekleştirdi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği füze saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 29 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Dnipro kentinde 5 katlı bir apartmanın vurulduğu aktarılan açıklamada, bu saldırıda 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Sinelnikove ilçesinde ise Rusya'nın saldırısı sonucunda 4 evin kısmen yıkıldığı, 10 evin de hasar gördüğü kaydedilerek, söz konusu saldırıda 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ayrıca Rusya'nın bölgedeki Kriviy Rig kentini vurması sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İlgili Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun saldırılarında Dnipro'da bir apartmanın kısmen yıkıldığını, tren istasyonunun hasar gördüğünü aktardı.

Kriviy Rig ve Sinelnikove'deki saldırılara ilişkin Zelenskiy, "Tüm yaralılara gerekli yardım sağlanıyor. Ne yazık ki ölüler var. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"RUS TERÖRÜNÜ YENMEK ZORUNDAYIZ"

Zelenskiy, "Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayan her devlet, ortaklarımızı hava savunma sistemlerinin artık depolarda değil, teröristlerin saldırısı altındaki gerçek şehirlerde ve topluluklarda konuşlandırılması gerektiğine ikna etmeye yardımcı olan her lider, savunmamızı destekleyen herkes hayat kurtarıcıdır. Rus terörünü yenmek zorundayız. Bu sadece ülkemiz için değil, sadece Ukrayna için değil, küresel bir ihtiyaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Mart sonrası CHP'de Yerel Yönetimler Çalıştayı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İranlı yetkili: İsrail'e karşı acil bir misilleme planı yok - Dünyaİran, İsrail'e nasıl cevap verecek?İran'a missilleme saldırısı için İsrailli siyasetçiler ne dedi? - Dünyaİran'a missilleme saldırısına İsrailli siyasiler ne dedi?Pakistan'da Japonların bulunduğu araca saldırı! Ortalık bir anda karıştı - DünyaPakistan'da turistleri taşıyan araca saldırı! Ortalık karıştBM'den "Orta Doğu'da kanlı misilleme döngüsüne son verme" çağrısı - DünyaBM'den korkutan uyarıDünyanın en büyük seçimi Hindistan'da başladı: 7 aşamadan oluşuyor, 6 hafta sürecek - DünyaDünyanın en büyük seçimi başladıİsrail'in misilleme saldırısının ardından... Dünya gündem İran oldu! - DünyaDünya İsrail'in 'misilleme'sini konuşuyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...