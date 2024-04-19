Rusya Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı gerçekleştirdi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği füze saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 29 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Dnipro kentinde 5 katlı bir apartmanın vurulduğu aktarılan açıklamada, bu saldırıda 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Sinelnikove ilçesinde ise Rusya'nın saldırısı sonucunda 4 evin kısmen yıkıldığı, 10 evin de hasar gördüğü kaydedilerek, söz konusu saldırıda 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ayrıca Rusya'nın bölgedeki Kriviy Rig kentini vurması sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun saldırılarında Dnipro'da bir apartmanın kısmen yıkıldığını, tren istasyonunun hasar gördüğünü aktardı.

Kriviy Rig ve Sinelnikove'deki saldırılara ilişkin Zelenskiy, "Tüm yaralılara gerekli yardım sağlanıyor. Ne yazık ki ölüler var. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"RUS TERÖRÜNÜ YENMEK ZORUNDAYIZ"

Zelenskiy, "Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayan her devlet, ortaklarımızı hava savunma sistemlerinin artık depolarda değil, teröristlerin saldırısı altındaki gerçek şehirlerde ve topluluklarda konuşlandırılması gerektiğine ikna etmeye yardımcı olan her lider, savunmamızı destekleyen herkes hayat kurtarıcıdır. Rus terörünü yenmek zorundayız. Bu sadece ülkemiz için değil, sadece Ukrayna için değil, küresel bir ihtiyaçtır." değerlendirmesinde bulundu.