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Ukrayna, Kırım'daki Rus askeri hava üssünü vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

 Ukrayna'nın Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Canköy kentinde Rus üssüne saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün Canköy kentinde Rus askeri hava üssüne operasyon düzenlendiği belirtildi.

S-400 SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI

Operasyonun "başarılı" geçtiği aktarılan açıklamada, saldırı sonucunda 4 adet S-400 hava savunma sistemi rampası, 3 radar istasyonu, bir hava savunma kontrol merkezi ile "Fundament-M" hava sahası gözetleme teçhizatının imha edildiği veya ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, hasar gören veya yok edilen Rus uçak sayısının ve Rus ordusu asker kaybının netleştirilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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