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Rusya'ndan Ukrayna'ya füze saldırısı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rusya&#039;ndan Ukrayna&#039;ya füze saldırısı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine gerçekleştirdiği füze saldırısında 17 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Rusya'nın Çernihiv kentine yönelik füze saldırısında ölü sayısı 17'ye, yaralı sayısı 60'a yükseldi. Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor.

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HASTANE VE OKUL ZARAR GÖRDÜ

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentini füzeyle hedef aldığı saldırının bilançosu artıyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının ise 60'a yükseldiği bildirildi. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Saldırı sonucu konutlarda, bir hastanede, bir üniversitede ve onlarca araçta büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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