Ukrayna safları sıklaştırıyor! Yeni seferberlik yasası imzalandı

Zelenski seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine yönelik yeni seferberlik yasasını imzaladı.

Ukrayna Parlamentosu'nun internet sitesinde, Zelenskiy'in seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine yönelik yeni seferberlik yasasını imzaladığı belirtiliyor.

Yasa resmi olarak yayımlandıktan bir ay sonra yürürlüğe girecek. Ukrayna Parlamentosu, 11 Nisan'da askeri seferberlik koşullarını sıkılaştıran yasa tasarısını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkenin zor durumdaki kuvvetlerini güçlendirmeyi amaçlayan yasayı imzaladı. Bu kuvvetler, Ukrayna'nın sıralarını ve silah ve mühimmat depolarını tüketen savaşın ön hatlarını korumaya çalışıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı istatistiklerine göre ülkenin ordusu Ekim ayında yaklaşık 800,000 askere sahipti. Bu sayıya Ulusal Muhafızlar ya da diğer birlikler dahil değil. Yaklaşık 300,000'i cephede görev yapan olmak üzere toplam 1 milyon Ukraynalı üniforma giyiyor.

18-60 YAŞ ARASINA ASKERLİK KAYIT BELGESİ

Yasaya göre, seferberlik sırasında 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman bir askerlik kayıt belgesi taşıması ve bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisinin veya bir polis memurunun talebi üzerine bunu göstermesi gerekecek.

Erkekler ayrıca bir sınır geçiş noktasında veya sınır bölgesinde bir sınır görevlisinin talep etmesi halinde askeri kayıt belgesini göstermek zorunda olacaklar.

Ayrıca, yurt dışında olup da askerlik kayıt belgesi olmayanlar yeni pasaport alamayacaklar.

Yasa yayımlandıktan sonra askerlik hizmetiyle yükümlü tüm kişilerin 60 gün içinde ikamet adreslerini, iletişim bilgilerini ve askeri kayıt verilerini güncelleme zorunluluğu getirilecek.

18-60 yaş arası askerlik hizmetinden sorumlu kişiler, ancak askerlik sicil bilgilerini güncellemeleri halinde Ukrayna'nın yabancı diplomatik kurumlarında konsolosluk hizmeti alabilecekler.

RUSLARDA ARTAN ASKERLİK TRENDİ

Rus ordusu yaptığı açıklamada askere alımlarda son dönemde bir artış yaşandığını belirterek, bunu geçen ay Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve 140'tan fazla kişinin ölümüne neden olan saldırının kamuoyunda oluşan öfkeye bağladı. Rusya Savunma Bakanlığı son 10 gün içinde yaklaşık 16,000 kişinin askere yazıldığını açıklamıştı.