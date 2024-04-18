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Zelenskiy'den Avrupa'ya İsrail tepkisi! 'Bizi niye böyle savunmuyorsunuz?'

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 'Demir Kubbe' benzeri hava savunma sistemi istedi. Zelenskiy "Bizim gökyüzümüz aynı güvenliği hak ediyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Belçika Brüksel'de düzenlenen AB zirvesine video konferansla bağlandı. Rusya'nın Çernigiv'e düzenlediği füze saldırısında 14 kişinin öldüğünü anımsatan Zelenskiy, batılı liderlere sitem etti.

Zelenskiy'den Avrupa'ya İsrail tepkisi! 'Bizi niye böyle savunmuyorsunuz?' - 1. Resim

"AYNI GÜVENLİĞİ HAK EDİYORUZ"

Zelenskiy, İsrail'in Demir Kubbe'sine değinerek "Biz Ukrayna'da ne yazık ki birkaç gün önce Orta Doğu'da gördüğümüz savunma düzeyine sahip değiliz. Müttefiklerin ortak gücü sayesinde İsrail'e yönelen neredeyse bütünü füzeleri ve insansız hava araçlarını düşürmeyi başardılar. İsrail ve diğer bölge ülkelerinin semalarında olduğu gibi, Avrupa'yı balistik füzelerden, 'Şahed'lerden ve bombalardan korumamız gerektiğine inanıyoruz. Bizim ve komşularımızın gökyüzü aynı güvenliği hak ediyor" dedi. ABD ve İngiltere'nin yanı sıra AB üyesi Fransa da İran'ın İsrail'e 13 Nisan'daki hava saldırısının önlenmesine destek vermişti.

Zelenskiy'den Avrupa'ya İsrail tepkisi! 'Bizi niye böyle savunmuyorsunuz?' - 2. Resim

"ACİLEN HAVA SAVUNMASI SAĞLANMALI"

Öte yandan AB zirvesinin dış ilişkiler oturumunda sonuç bildirisinin ilgili bölümü kabul edildi. Bildiride "Rusya'nın Ukrayna'nın sivillerine ve altyapısına yönelik devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Ukrayna'ya acilen hava savunması sağlanmalı. Topçu mühimmatı ve füzeler dahil olmak üzere gerekli bütün askeri yardımlar yapılmalı" ifadelerine yer aldı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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