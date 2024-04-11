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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan NATO'ya kritik uyarı! "Rusya ile savaşa hazır olun"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb&#039;dan NATO&#039;ya kritik uyarı! &quot;Rusya ile savaşa hazır olun&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon giderek yükselirken Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Stubb, NATO'yu Rusya ile çatışma ihtimali konusunda uyararak, "Daha hazırlıklı olunmalı. En kötüsünden kaçınmak için en kötüsüne hazırlanmalıyız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen NATO toplantısı sonrası Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor. Son olarak Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb, NATO'ya çağrıda bulunarak, "Olası bir çatışmaya hazır olun" mesajı verdi.

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NATO'YA "HAZIRLIKLI OLUN" MESAJI"

Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Stubb Financial Times gazetesine konuşarak, NATO'ya yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son zamanlarda kamuoyunda "Rus tehditleri" konusunda yapılan uyarılar, Avrupa ülkelerinin dikkatini Kiev'e yardım etmekten ve ordularını hazırlamaktan uzaklaştırıyor.

Rusya'nın NATO'nun 5. maddesini test edeceği ve sıranın Avrupa'ya geleceği yönündeki bu oldukça kavgacı söylem beni biraz endişelendiriyor. Bence buna hazırlıklı olmalıyız ama bence bu en azından 2030'dan önce pek olası değil.

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"NE OLURSA OLSUN UKRAYNA DESTEKLENMELİ"

Başka bir deyişle, daha hazırlıklı olunmalı. En kötüsünden kaçınmak için en kötüsüne hazırlanmalıyız."

Stubb, açıklamasında NATO ülkelerinin ne pahasına olursa olsun Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan NATO'ya kritik uyarı!

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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