Fransa'da yüz binlerce kişinin katıldığı protestolar şiddet olaylarına dönüşürken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un Paris'te Celine Dion konserine katılması tepkilere yol açtı. Ülke genelinde binlerce kişi gözaltına alınırken Macron çiftinin konser görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Göstericiler, Fransız lideri ve eşini 1789 Fransız Devrimi sırasında devrilen kraliyet ailesine benzetti.

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Fransa'da hayat pahalılığı, eğitim koşulları ve kamu harcamalarına karşı günlerdir devam eden protestolarda yüz binlerce kişi sokaklara döküldü.

Ülkenin birçok kentinde şiddet olayları yaşanırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte ile Celine Dion konserinde eğlenmesi Fransızları çılgına çevirdi.

Fransa alev alev yanarken Macron konserde eğlendi! Protestoculardan tarihi kapak gecikmedi

ÜLKE YANARKEN KONSERİ KAÇIRMADI

Macron çifti, ülkenin birçok kentinde protestolar sürerken Paris'teki Celine Dion konserini özel locadan izledi.

Macron ve eşinin konser sırasında çekilen görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Fransa alev alev yanarken Macron konserde eğlendi! Protestoculardan tarihi kapak gecikmedi

Fransa'nın çeşitli kentlerinde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken Cumhurbaşkanı'nın konsere katılması, protestocuları ayağa kaldırdı.

Fransa alev alev yanarken Macron konserde eğlendi! Protestoculardan tarihi kapak gecikmedi

"XVI. LOUIS VE MARIE ANTOINETTE GİBİ DAVRANIYORLAR"

Paris'teki protestoların organizatörlerinden Lina Bernard, Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada Macron ve eşini Fransız Devrimi sırasında devrilen kraliyet ailesine benzetti:

1789 devriminde idam edilen XVI. Louis ve Marie Antoinette gibi davranıyorlar.

Macron çiftinin ülkedeki gelişmelere kayıtsız kaldığına değinen Bernard, "Hiçbir konuda hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyorlar" ifadelerini kullandı.

Fransa alev alev yanarken Macron konserde eğlendi! Protestoculardan tarihi kapak gecikmedi

550 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 550 bin kişi, öğrencilerin başlattığı gösterilere ve sarı yeleklilerin protestolarına katıldı.

Paris, Marsilya, Rennes ve Toulouse başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerin bazıları şiddet olaylarına dönüştü.

Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilirken Lyon'da bir turizm ofisi hedef alındı. Marsilya'da ise belediye binasına zarar verildi.

OLAĞANÜSTÜ HAL VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MASADA

Fransa'da protestoların şiddetlenmesinin ardından hükümetin yeni güvenlik önlemlerini değerlendirebileceği öne sürüldü.

Fransız L'Opinion gazetesine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bakanları, ülkede yaşanan olaylara karşı sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hâl ilan edilmesi seçeneklerini ele alabilir.

GÖZALTI SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in son açıklamasına göre ülke genelinde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Gösteriler sırasında 600'den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisi yaralandı.

Paris'te bir gösterici ise fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti. Emniyet yetkilileri ölüm nedenini kalp ve solunum durması olarak açıkladı.

MACRON'DAN GÖSTERİCİLERE MESAJ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklamasında sorumluların yargılanıp cezalandırılacağını söyledi.

Şiddetin Fransa'da yeri olmadığını belirten Macron, olaylara karışan grupları barışçıl göstericilerin seslerini duyurmasını engellemekle suçladı.

Öte yandan bazı göstericiler, protestoların yalnızca şiddet olaylarından ibaret olmadığını, eğitimde eşitsizlik ve hayat pahalılığı gibi sorunlara karşı barışçıl eylemler de düzenlendiğini vurguladı.

Macron'un ülkedeki gelişmelerin ardından halka seslenmesi bekleniyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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