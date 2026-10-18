ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan şiddet olaylarının ardından Truth Social hesabından açıklama yaptı. "Fransa yanıyor!" diyen Trump, ülkedeki krizi göç politikalarına bağlayarak Fransız yönetimine sınırlarını kapatma çağrısında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, Fransa'daki şiddet olaylarını hedef alarak ülkenin göç politikalarını eleştirdi.

Fransadaki olaylara Trump da dahil oldu! Macron, sınırları kapat, ülken yanıyor

"FRANSA YANIYOR!"

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa yanıyor! Tamamen farklı bir dünyadan gelen, kalplerinde nefret taşıyan insanların göçü, bir zamanlar büyük olan bu ülkeyi paramparça etti."

Fransa'daki olaylara Trump da dahil oldu! "Macron, sınırları kapat, ülken yanıyor"

"ÇOK GEÇ OLMADAN SINIRLARINIZI KAPATIN"

Macron'a doğrudan çağrıda bulunan Trump, "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü ele alın!" diye seslendi.

Fransa'daki olaylara Trump da dahil oldu! "Macron, sınırları kapat, ülken yanıyor"

FRANSA'DA 2 BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelindeki gösterilerde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Nunez, Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux, Rennes, Strazburg, Grenoble, Nice ve Limoges başta olmak üzere çok sayıda kentte kamu binalarının hedef alındığını ve mağazaların yağmalandığını duyurdu.

Gösteriler sırasında 600'den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığını aktaran Nunez, bu sayının henüz kesinleşmediğini söyledi.

Fransa'daki olaylara Trump da dahil oldu! "Macron, sınırları kapat, ülken yanıyor"

143 YILLIK BELEDİYE BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Protestolar sırasında Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verildi. Yangın nedeniyle binada ağır hasar meydana geldi.

Paris'teki gösteriler sırasında fenalaşan bir kişi ise ilk yardım merkezine götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Paris Emniyet Müdürlüğü, ölüm nedenini kalp ve solunum durması olarak açıkladı.

Fransa'daki olaylara Trump da dahil oldu! "Macron, sınırları kapat, ülken yanıyor"

ABD BAŞKAN YARDIMCISI DA FRANSA'YI HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Limoges kentindeki tarihi belediye binasının alevler içinde kaldığı görüntüleri paylaşarak Avrupa yönetimlerine tepki göstermişti.

Batılı ülkelerin toplumsal uyuma ilişkin uyarıları dikkate almadığını savunan Vance, Fransa'da yaşanan olayların önceden öngörülebileceğini ileri sürmüştü.

Fransa'daki olaylara Trump da dahil oldu! "Macron, sınırları kapat, ülken yanıyor"

PROTESTO DALGASI AVRUPA'YA YAYILDI

Fransa'da başlayan protestoların ardından Avrupa'nın birçok ülkesinde de hayat pahalılığı, eğitim politikaları, konut krizi ve bütçe kesintilerine karşı gösteriler düzenlendi.

İTALYA'DA 100 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

İtalya'nın başkenti Roma'da yaklaşık 100 bin kişi protesto gösterilerine katıldı. Milano'daki Duomo Meydanı yakınlarında ise göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Olaylarda yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

Fransa'daki olaylara Trump da dahil oldu! "Macron, sınırları kapat, ülken yanıyor"

BELÇİKA ALEV ALEV

Eğitim koşullarına yönelik tepkiler, komşu Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgelerine de sıçradı.

Başkent Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikaları ile bütçe kesintilerine karşı düzenlenen protestolarda polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Brüksel polisi, 118'i idari, 32'si adli olmak üzere toplam 150 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olaylarda 5 polis memuru hafif yaralanırken, göstericilerin barikat kurmak için elektrikli skuterler ve inşaat malzemeleri kullandığı aktarıldı.

PORTEKİZ'DE KONUT KRİZİ İSYANI

Portekiz'de on binlerce kişi, yükselen konut fiyatları ve düşük ücretleri protesto etmek için sokaklara çıktı.

Başkent Lizbon'da göstericiler gece boyunca protesto kampları kurarak hükümetin ekonomi ve konut politikalarına tepki gösterdi.

ARNAVUTLUK'TA RAMA'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen öğrencilerin başlattığı gösteriler devam ediyor.

Protestolarda yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, 120'den fazla polis memurunun yaralandığı öne sürüldü.

İSPANYA'DA KONUT PROTESTOLARI

İspanya'da konut krizine karşı başlayan protestolar kitlesel yürüyüşlere ve sokaklarda kurulan protesto kamplarına dönüşürken, büyüyen toplumsal tepki 29 Kasım'da erken seçime gidilmesi kararında da etkili oldu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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