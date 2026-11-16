Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi konuştu! 'Psikanalizden geçmesi gerekiyor'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un özel hayatı ve siyasi kariyerini konu alan yeni biyografi kitabında ilginç detaylar yer aldı. The Telegraph’ın aktardığına göre Macron, "Hiç ergen olmadım, ergenleri sevmiyorum ve anlamıyorum" dedi.

Özetle Kaydet a- | +A

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tartışmalı siyasi kariyeri, eşi Brigitte Macron ile olan sıra dışı geçmişi ve psikolojik portresi, yazar Catherine Nay’in kaleme aldığı yeni biyografi kitabıyla yeniden masaya yatırıldı.

"BEN HALA KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUM"

Biyografi yazarı Nay, Elysee Sarayı'nda Macron ile gerçekleştirdiği dört saatlik görüşmede Fransız liderin çocukluğuna ve psikolojisine dair dikkate değer ipuçları yakaladı.

Doğduğu şehir olan Amiens'e giderek eski öğretmenleriyle buluşacağını belirten Macron'un, eski öğretmeni Marc Defernand'ın adını duyduğunda çocuksu bir neşe yaşadığı ve gülümseyerek "Ben hâlâ küçük bir çocuğum" dediği aktarıldı.

Kitabın en çok ses getiren bölümlerinden biri ise Macron'un yazar Emmanuel Carrere ile 2025 yılında yaptığı görüşmede sarf ettiği sözler oldu:

"Hiç ergen olmadım. Ergenleri sevmiyorum. Ergenleri anlamıyorum. Eşim anlıyor."

Yazar Catherine Nay, Macron'un yetişmesinde büyükannesi Manette'nin devasa bir rol oynadığını belirtirken, Fransız liderin "Büyükannemin ruhuyla yaşıyorum" dediğini kaydetti. Eşi Brigitte Macron'un ise bu duruma yönelik, "Emmanuel büyükannesini hâlâ gömmedi. Onun yerini bile dolduramadı. Psikanalizden geçmesi gerekiyor" şeklindeki tespiti kitapta yer aldı.

Nay, Macron'un ailesi, eski öğretmenleri, arkadaşları ve siyasi çevresinden isimlerle yaptığı görüşmeler üzerinden Fransız liderin hayatını anlattı.

BRIGITTE MACRON'DAN EVLİLİKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Biyografide Macron'un eşi Brigitte Macron'un açıklamaları da yer aldı.

Eşiyle ilk tanıştığı yılları anlatan Brigitte Macron, "Daha önce bu kadar güçlü biriyle hiç tanışmamıştım. İşlenmemiş bir elmas gibiydi" dedi.

Ancak Macron'un 2024 yılında parlamentoyu feshetmesinin ardından yaşanan siyasi kriz, çiftin ilişkisine dair yeni değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

Brigitte Macron'un, "O dönemde kendimi, bugün olduğundan çok daha fazla onun tarafından korunmuş hissediyordum" sözleri kitapta aktarıldı.

Yazar Nay, çiftin son dönemde giderek yalnızlaştığını öne sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi konuştu! 'Psikanalizden geçmesi gerekiyor'

MACRON VEFASIZ MI?

İş insanı Fontanet, Macron ile yıllarca mesajlaştığını ancak cumhurbaşkanı seçildikten sonra kendisinden bir daha asla cevap alamadığını belirterek, "Seçildiğinde mesajlarıma bir daha asla dönmedi" dedi.

Jean-Jaures Vakfı Direktörü Finchelstein, Macron'un cumhurbaşkanlığına hazır olmadığını açıkça söylediğini belirterek, "Onu bir daha asla görmedim" ifadelerini kullandı.

ENA'dan eski arkadaşı Gantzer, Macron'un eleştirilere yaklaşımını özetleyerek, "Emmanuel asla haksız değildir" dedi ve liderin özür diledikten sonra bile neden haklı olduğunu kanıtlamak için konuyu uzattığını ileri sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi konuştu! 'Psikanalizden geçmesi gerekiyor'

"PARLAMENTOYU FESHEDEREK KENDİ KENDİNİ GİYOTİNLEDİ"

Yazar Catherine Nay, Macron'un siyasi yönetim tarzını eleştirerek, Fransız lideri Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah romanındaki Julien Sorel karakterine benzetti.

Macron'un 2024 yılında parlamentoyu feshetme kararının siyasi intihar anlamına geldiğini savunan Nay, "Parlamentoyu feshederek kendi kendini giyotinledi. Konuştuktan sonra işlerin bittiğini düşündü. Ama o bir yönetici değil" değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala