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Dünya

Fransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor

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Fransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor
Başlık ResmiFransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor

Sokakların savaş alanına döndüğü Fransa’da hükümet, 24 Ekim’de düzenlenecek dev protestoları bastırmak için orduyu da devreye almaya karar verdi. Ülkede, 17 Ekim’de 2 bin 500 kişi gözaltına alınmış, 3 bin dükkan yağmalanmıştı.

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Fransa’da hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı başlayan sarı yelekliler hareketinin yeni gösterileri öncesinde güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 24 Ekim'de ülke genelinde planlanan sarı yeleklilerin gösterileri kapsamında yoğun önlemler alınacağını duyurdu.

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Farklı yerlerde alınan kısmi sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğini belirten Lecornu, esnafın dükkanlarının bir daha yağmalanmasını istemediğini vurguladı.​​​​​​​

Fransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor
Başlık ResmiFransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor

SOKAKLARDA YENİ GERİLİM ENDİŞESİ

Lecornu, sarı yeleklilerin 17 Ekim'deki gösterileri sırasında bazı kentlerde zaman zaman kontrolün kaybedildiğini anımsatarak, isyancı grupların Elysee Sarayı'na ve Başbakanlığa doğru yürümesine izin vermediklerini kaydetti.

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Fransa'da gerilim tırmanıyor! Hükümet harekete geçti, sokağa çıkma yasağı getirildi

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de, 24 Ekim'deki gösterilerde görevlendirilecek polis sayısının ve imkanlarının artırılacağını bildirdi.

Fransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor
Başlık ResmiFransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor

ORDU DEVREYE GİREBİLİR

Nunez, 24 Ekim gösterileri çerçevesinde, Sentinelle adlı terörle mücadele operasyonunda görev yapan askerleri, kolluk kuvvetlerinin yerine belirli noktaların güvenliğini sağlamak üzere görevlendirmeyi planladıklarını aktardı.

Fransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor
Başlık ResmiFransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor

İstihbarat birimlerinden hafta sonu yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisini suçlamasını istediği yönündeki iddiaya Nunez, şöyle cevap verdi:

"İçişleri Bakanını istihbarat birimlerini LFI'ye karşı yönlendirmek için manipüle etmekle suçladınız. Bu yalan. Bu ülkedeki istihbarat birimleri, muhalif partiler hakkında çalışmıyor."

Söz konusu partiyi ateşe körükle gitmekle suçlayan Nunez, 17 Ekim'deki gösterilerde yaşanan ciddi olaylarda LFI Partisinin de bir payı olduğunu savundu.

Fransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor
Başlık ResmiFransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor

ÖNCEKİ EYLEMLERİN BİLANÇOSU AĞIR

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Fransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor
Başlık ResmiFransa protestolara karşı 'ordu' kartını açıyor! Askerler göreve hazırlanıyor

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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